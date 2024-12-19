الرياضة - 02:03 - قبل اجتماع «المركزي المصري».. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في أكبر 3 بنوك مصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 02:03 مساءً - تطرح البنوك العاملة في مصر، باقة من شهادات الادخار ذات العائد المرتفع، بآجال سنة و3 سنوات، تحت سعر فائدة يصل إلى 30%، قبيل اجتماع المركزي المصري المقرر عقده يوم الخميس المقبل.

وتعقد لجنة السياسات النقدية بالمركزي المصري اجتماعها الأخير هذا العام يوم 26 ديسمبر، وسط اتفاق من معظم المحللين بأن تستمر في تثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي، عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وتستعرض كلمتك في السطور التالية أسعار الفائدة على شهادات الادخار في أكبر 3 بنوك مصرية، هي البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي.

بنك مصر

- شهادة ادخار طلعت حرب بأجل سنة واحدة، يبدا شرائها من 1000 جنيه، تمنح عائد شهري ثابت بفائدة 23.5%، وعائد سنوي بنهاية المدة تحت فائدة 27%

- شهادة ادخار ابن مصر الثلاثية المتناقصة بأجل 3 سنوات، يبدأ شرائها من 1000 جنيه، وتعطي عائداً شهرياً بفائدة 26% السنة الأولي، 22.5% السنة الثانية، 19% السنة الثالثة.

- شهادة ادخار ابن مصر الثلاثية المتناقصة بأجل 3 سنوات ذات العائد الربع سنوي، يبدأ شرائها من 1000 جنيه، تمنح عائداً بسعر فائدة 27% في السنة الأولي، 23% السنة الثانية، 19% السنة الثالثة.

- شهادة ادخار ابن مصر الثلاثية المتناقصة بأجل 3 سنوات ذات العائد السنوي، 30% بنهاية السنة الأولي، 25% السنة الثانية، 20% السنة الثالثة.

- شهادة ادخار القمة بأجل 3 سنوات، يبدأ شرائها من أول ألف جنيه، تعطي عائداً شهرياً ثابتا بفائدة 21.5%

- شهادة ادخار الثلاثية بأجل 5 سنوات، يبدأ شرائها من أول 1200 جنيه وتعطي عائداً شهريا ثابتا بفائدة 12.25%، وشهادة ادخار بسعر شراء 1000 جنيه تعطي عائداً سنويا بفائدة 12.5%

- شهادة ادخار بأجل 7 سنوات، يبدأ شرائها من 750 جنيه، تعطي عائداً شهريا ثابتاً بفائدة 12.75%

البنك الأهلي المصري

- شهادة ادخار البلاتينية بأجل سنة واحدة، بسعر شراء يبدأ من 1000 جنيه، وتعطي عائداً شهريا بفائدة 23.5%، وعائد يومي بسعر 23%، وعائد سنوي بسعر فائدة 27%

- شهادة ادخار البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري، بأجل 3 سنوات، بسعر فائدة 26% السنة الأولي، 22% السنة الثانية، و18% السنة الثالثة،

- شهادة ادخار البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي، يبدأ شرائها من 1000 جنيه، بسعر فائدة 30% السنة الأولي، 25% السنة الثانية، 20% السنة الثالثة.

- شهادة ادخار البلاتينية بأجل 3 سنوات، يبدأ شرائها من ألف جنيه، بسعر فائدة 21.5%

- شهادة ادخار البلاتينية ذات العائد الربع سنوي المتغير، يبدأ شرائها من 1000 جنيه، بسعر فائدة 27.5%

- شهادة الادخار الخماسية ذات العائد الشهري، يبدأ شرائها من 1000 جنيه، بسعر فائدة 14.25%

البنك التجاري الدولي

- شهادة ادخار Premium بأجل 3 سنوات، يبدأ شرائها من مليون جنيه، تعطي عائداً شهريا ثابتا بسعر فائدة 20%

- شهادة ادخار Plus بأجل 3 سنوات، يبدأ شرائها من 500 ألف جنيه، بسعر فائدة 19% سنويا.

- شهادة ادخار Prime بأجل 3 سنوات، يبدأ شرائها من 100 ألف جنيه، بسعر فائدة 18% سنويا.

- شهادة ادخار Floating 2024 ذات العائد الشهري المتغير، يبدأ شرائها من ألف جنيه، تعطي عائدا يقل 1.25% عن سعر الإيداع الذي يعلنه البنك المركزي المصري.

يشار إلى أن أكبر بنكيين «مصر - الأهلي» يبدأ صرف أول استحقاق لشهادات الادخار بفائدة 27% و23.5% مطلع يناير المقبل، بحصيلة شراء بلغت 365 مليار جنيه أول 3 أشهر بالعام الحالي.