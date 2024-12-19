الرياضة - 05:19 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 05:19 مساءً - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.. شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار، بختام تعاملات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، مقارنة بسعره في صباح ومنتصف التعاملات.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس عند 50.94 جنيه للبيع، و50.81 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي

ثبت سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم الخميس نحو 50.95 جنيه للبيع، و 50.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر عند 50.90 جنيه للبيع، و50.80 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي في بختام تعاملات اليوم نحو 50.93 جنيه للبيع، و50.83 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية اليوم نحو 50.96 جنيه للبيع، و50.86 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

بينما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك البركة اليوم عند 50.95 جنيه للبيع، و50.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول

استقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 50.97 جنيه للبيع، و50.87 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB نحو 50.96 جنيه للبيع، و50.86 جنيه للشراء.