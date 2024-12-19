جماهير الزمالك تسخر من إمام عاشور بعد أزمة عمر كمال (فيديو) - أخبار كلمتك

جماهير الزمالك تسخر من إمام عاشور بعد أزمة عمر كمال (فيديو) - أخبار كلمتك

محمد عادل يحرز هدف تعادل الزمالك في شباك سيراميكا بالخطأ في مرماه - أخبار كلمتك

محمد عادل يحرز هدف تعادل الزمالك في شباك سيراميكا بالخطأ في مرماه - أخبار كلمتك

سارة الطباخ تغادر المستشفى بعد إجراء عملية جراحية - أخبار كلمتك

سارة الطباخ تغادر المستشفى بعد إجراء عملية جراحية - أخبار كلمتك

تدمير قدرات الجيش والاستيلاء على نقاط استراتيجية، إسرائيل تحتل 500 كيلومتر في سوريا - أخبار كلمتك

تدمير قدرات الجيش والاستيلاء على نقاط استراتيجية، إسرائيل تحتل 500 كيلومتر في سوريا - أخبار كلمتك

"مفتي الديار المصرية" في ندوة حوارية حول التطرف وأثره على المجتمع بجامعة عين شمس - أخبار كلمتك

"مفتي الديار المصرية" في ندوة حوارية حول التطرف وأثره على المجتمع بجامعة عين شمس - أخبار كلمتك

السيسي يؤكد أهمية مواصلة تعزيز التعاون مع بنجلاديش في شتى المجالات - أخبار كلمتك

السيسي يؤكد أهمية مواصلة تعزيز التعاون مع بنجلاديش في شتى المجالات - أخبار كلمتك

أزمات غزة وسوريا ولبنان تتصدر القمة المصرية الإيرانية بالقاهرة - أخبار كلمتك

أزمات غزة وسوريا ولبنان تتصدر القمة المصرية الإيرانية بالقاهرة - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:31 - سعر الذهب الآن.. ماذا حدث لـ «عيار21 خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:31 - سعر الذهب الآن.. ماذا حدث لـ «عيار21 خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس؟ - أخبار كلمتك

وزيرالإسكان يتابع موقف تقنين وتوفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لأحوزة عدد من المدن الجديدة - أخبار كلمتك

وزيرالإسكان يتابع موقف تقنين وتوفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لأحوزة عدد من المدن الجديدة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ياه».. تامرعاشور يطرح أحدث أعماله الغنائية نهاية 2024 | فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ياه».. تامرعاشور يطرح أحدث أعماله الغنائية نهاية 2024 | فيديو - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

روسيا: الضربة الأوكرانية بالصواريخ الغربية على روستوف لن تمر دون رد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 07:40 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية نفذت هجوما باستخدام الصواريخ الغربية على مؤسسة "كومبينات كامينسكي" في مقاطعة روستوف.

أوكرانيا تنفذ هجوما على روسيا باستخدام الصواريخ الغربية 

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: إن الضربة الصاروخية الأوكرانية على "كومبينات كامينسكي، وما نفذته كييف بدعم غربي لن يمر دون رد".

وأضافت وزارة الدفاع الروسية: أنه  تم إطلاق ضربة صاروخية من أراضي أوكرانيا على مؤسسة كومبينات كامينسكي في مقاطعة روستوف، ووفقا للبيانات المؤكدة تم استخدام ستة صواريخ تكتيكية أمريكية الصنع من طراز "أتاكمس" وأربعة صواريخ من طراز "ستورم شادو"".

أوكرانيا تستخدم صواريخ أتاكمس وستورم شادو 

وأضاف البيان: "خلال معركة الرد على إطلاق الصواريخ، أسقطت أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "إس-400" و"بوك-إم 3" ومنظومات صواريخ "بانتسير" والمدافع المضادة للطائرات جميع صواريخ "أتاكمس" وثلاثة من صواريخ "ستورم شادو" الأربعة، وانحرف صاروخ واحد عن هدف الهجوم، ونتيجة لسقوطه تضرر الهيكل الفني على أراضي المصنع".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أن "تصرفات نظام كييف هذه، بدعم من القيمين الغربيين، لن تبقى دون رد".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

وزير الخارجية يعقد لقاءات ثنائية على هامش اجتماع وزراء مجموعة الدول الثماني (صور) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق