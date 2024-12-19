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مشاهير العرب - بيومي فؤاد عن قرار تولي زوجته مسئولية إدارة أعماله الفنية: «السبب خجلي» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بيومي فؤاد عن قرار تولي زوجته مسئولية إدارة أعماله الفنية: «السبب خجلي» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بيومي فؤاد عن قرار تولي زوجته مسئولية إدارة أعماله الفنية: «السبب خجلي» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 07:31 مساءً - أثار تولي زوجة الفنان بيومي فؤاد مسئولية إدارة أعماله الفنية، العديد من التساؤلات بين الجمهور.

وأوضح بيومي فؤاد، في تصريحات له، أن هذا القرار جاء متأخرًا، مشيرًا إلى أن زوجته ملمّة بأمور الإعلام، كما أنّ زواجهما مستمرٌّ منذ ثلاثين عامًا، وأن هذا القرار نابع من حرصها عليه لتقديم أعمال محدّدة ضمن اختيارات صحيحة، خاصة أنّه شخصيًّا كان يشعر بالخجل من رفض أيّ عمل يُعرض عليه بدافع المجاملة.

آخر أعمال بيومي فؤاد

وكانت آخر أعمال الفنان بيومي فؤاد، هي مشاركته في مسلسل «مطعم الحبايب»، الذي عرض خلال الفترة الماضية على منصة «شاهد vip»، وحقق العمل نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

ودارت أحداث مسلسل «مطعم الحبايب»، في إطار 12 حلقة، حول «أبو المجد»، الذي يمتلك مطعم في إحدى الأحياء، ويدخل في خلافات ومناوشات بشكلٍ شبه يومي مع أصحاب المطاعم المجاورة له، من منطلق المنافسة فيما بينهم، لكن تجمعهم في النهاية حالة من الوحدة والترابط دون التسبب في أي ضرر.

شارك في بطولة مسلسل «مطعم الحبايب»، عدد من نجوم الفن أبرزهم: أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، سامي مغاوري، محمود البزاوي، وإنعام سالوسة، وعدد من الفنانين الذين شاركوا كضيوف شرف، والعمل من تأليف مريم نعوم وورشة سرد، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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