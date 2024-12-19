مشاهير العرب - الراحل محمد رحيم يتصدر التريند عقب حفل تكريمه بـ دار الأوبرا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 08:11 مساءً - تصدر اسم الملحن الراحل محمد رحيم، تريند جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك عقب الحفل الذي نظمته وزارة الثقافة أمس الأربعاء، بالتعاون مع جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين في دار الأوبرا المصرية تكريما لـ للراحل محمد رحيم.

وشارك في إحياء حفل تكريم الملحن محمد رحيم عدد من نجوم الفن أبرزهم: تامر حسني، ومحمد ثروت، ومحمد محيي، ولطيفة، وشذى، وسوما، إضافة إلى عدد كبير من نجوم الفن والشخصيات العامة.

وكان من أبرز لقطات الحفل مشاركة «ماس» ابنة الراحل محمد رحيم الفنان تامر حسني، الغناء على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وعقب انتهاء العرض وجهت ابنة محمد رحيم رسالة مؤثرة لـ الفنان تامر حسني وهي تجهش بالبكاء تعبيرا منها عن فرحتها بمشاركته الغناء.

وقالت ابنة محمد رحيم: «أنا بحبك أوي وأنت أكتر حد ساعدني في تحقيق حلمي شكرا من قلبي».

هيثم شاكر يعتذر عن حضور حفل تكريم محمد رحيم

جدير بالذكر أن الفنان هيثم شاكر، اعتذر عن حضور حفل تكريم محمد رحيم، وذلك بسبب تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله إلى إحدى المستشفيات.

وكشفت الفحوصات الطبية عن إصابة هيثم شاكر، بدور برد شديد، نتج عنه ارتفاع درجة حرارته.

ومن جانبه تقدمت إدارة أعمال هيثم شاكر، باعتذار رسمي للقائمين على حفل تكريم محمد رحيم، لعدم حضوره، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، معربين عن أسفهم وتأثرهم الشديد لأنهم كانوا يريدون الحضور.

وفاة محمد رحيم

ورحل الملحن محمد رحيم، عن عالمنا يوم الثلاثاء 23 نوفمبر2024، تاركا خلفة أثرا فنيا مشرفا، حيث تعاون مع كبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.