جماهير الزمالك تسخر من إمام عاشور بعد أزمة عمر كمال (فيديو) - أخبار كلمتك

جماهير الزمالك تسخر من إمام عاشور بعد أزمة عمر كمال (فيديو) - أخبار كلمتك

محمد عادل يحرز هدف تعادل الزمالك في شباك سيراميكا بالخطأ في مرماه - أخبار كلمتك

محمد عادل يحرز هدف تعادل الزمالك في شباك سيراميكا بالخطأ في مرماه - أخبار كلمتك

سارة الطباخ تغادر المستشفى بعد إجراء عملية جراحية - أخبار كلمتك

سارة الطباخ تغادر المستشفى بعد إجراء عملية جراحية - أخبار كلمتك

تدمير قدرات الجيش والاستيلاء على نقاط استراتيجية، إسرائيل تحتل 500 كيلومتر في سوريا - أخبار كلمتك

تدمير قدرات الجيش والاستيلاء على نقاط استراتيجية، إسرائيل تحتل 500 كيلومتر في سوريا - أخبار كلمتك

"مفتي الديار المصرية" في ندوة حوارية حول التطرف وأثره على المجتمع بجامعة عين شمس - أخبار كلمتك

"مفتي الديار المصرية" في ندوة حوارية حول التطرف وأثره على المجتمع بجامعة عين شمس - أخبار كلمتك

السيسي يؤكد أهمية مواصلة تعزيز التعاون مع بنجلاديش في شتى المجالات - أخبار كلمتك

السيسي يؤكد أهمية مواصلة تعزيز التعاون مع بنجلاديش في شتى المجالات - أخبار كلمتك

أزمات غزة وسوريا ولبنان تتصدر القمة المصرية الإيرانية بالقاهرة - أخبار كلمتك

أزمات غزة وسوريا ولبنان تتصدر القمة المصرية الإيرانية بالقاهرة - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:31 - سعر الذهب الآن.. ماذا حدث لـ «عيار21 خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:31 - سعر الذهب الآن.. ماذا حدث لـ «عيار21 خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس؟ - أخبار كلمتك

وزيرالإسكان يتابع موقف تقنين وتوفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لأحوزة عدد من المدن الجديدة - أخبار كلمتك

وزيرالإسكان يتابع موقف تقنين وتوفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لأحوزة عدد من المدن الجديدة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ياه».. تامرعاشور يطرح أحدث أعماله الغنائية نهاية 2024 | فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ياه».. تامرعاشور يطرح أحدث أعماله الغنائية نهاية 2024 | فيديو - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - الراحل محمد رحيم يتصدر التريند عقب حفل تكريمه بـ دار الأوبرا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - الراحل محمد رحيم يتصدر التريند عقب حفل تكريمه بـ دار الأوبرا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الراحل محمد رحيم يتصدر التريند عقب حفل تكريمه بـ دار الأوبرا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 08:11 مساءً - تصدر اسم الملحن الراحل محمد رحيم، تريند جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك عقب الحفل الذي نظمته وزارة الثقافة أمس الأربعاء، بالتعاون مع جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين في دار الأوبرا المصرية تكريما لـ للراحل محمد رحيم.

وشارك في إحياء حفل تكريم الملحن محمد رحيم عدد من نجوم الفن أبرزهم: تامر حسني، ومحمد ثروت، ومحمد محيي، ولطيفة، وشذى، وسوما، إضافة إلى عدد كبير من نجوم الفن والشخصيات العامة.

محمد رحيم
محمد رحيم

وكان من أبرز لقطات الحفل مشاركة «ماس» ابنة الراحل محمد رحيم الفنان تامر حسني، الغناء على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وعقب انتهاء العرض وجهت ابنة محمد رحيم رسالة مؤثرة لـ الفنان تامر حسني وهي تجهش بالبكاء تعبيرا منها عن فرحتها بمشاركته الغناء.

ابنة محمد رحيم توجه رسالة مؤثرة لـ تامر حسني وتامر حسني بعد غنائه في حفل تكريم والدها محمد رحيم
ابنة محمد رحيم وتامر حسني

وقالت ابنة محمد رحيم: «أنا بحبك أوي وأنت أكتر حد ساعدني في تحقيق حلمي شكرا من قلبي».

هيثم شاكر يعتذر عن حضور حفل تكريم محمد رحيم

جدير بالذكر أن الفنان هيثم شاكر، اعتذر عن حضور حفل تكريم محمد رحيم، وذلك بسبب تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله إلى إحدى المستشفيات.

وكشفت الفحوصات الطبية عن إصابة هيثم شاكر، بدور برد شديد، نتج عنه ارتفاع درجة حرارته.

ومن جانبه تقدمت إدارة أعمال هيثم شاكر، باعتذار رسمي للقائمين على حفل تكريم محمد رحيم، لعدم حضوره، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، معربين عن أسفهم وتأثرهم الشديد لأنهم كانوا يريدون الحضور.

وفاة محمد رحيم

ورحل الملحن محمد رحيم، عن عالمنا يوم الثلاثاء 23 نوفمبر2024، تاركا خلفة أثرا فنيا مشرفا، حيث تعاون مع كبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.

اقرأ أيضاً
بيومي فؤاد عن قرار تولي زوجته مسئولية إدارة أعماله الفنية: «السبب خجلي»

تعرض بموسم الرياض.. ليلى علوي تكشف كواليس مسرحية «مشيرة الخطيرة» (فيديو)

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

رسالة مؤثرة من أسرة نبيل الحلفاوي لجمهور الفنان الراحل - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق