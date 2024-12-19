مشاهير العرب - تعرض بموسم الرياض.. ليلى علوي تكشف كواليس مسرحية «مشيرة الخطيرة» (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 07:31 مساءً - شاركت الفنانة ليلي علوي، اليوم الخميس، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، كواليس تصوير مسرحية «مشيرة الخطيرة»، والتي تعرض ضمن فعاليات موسم الرياض بالتعاون مع عدد كبير من النجوم.

وشاركت ليلي علوي، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، صورة وهي ترتدي ملابس ضمن أحداث مسرحية «مشيرة الخطيرة»، معلقة عليها قائلة: «من كواليس تصوير برومو مشيرة الخطيرة، يعرض الآن علي مسرح محمد العلي».

موعد عرض مسرحية «مشيرة الخطيرة» بموسم الرياض

بدأ العرض المسرحي لـ «مشيرة الخطيرة» على خشبة مسرح محمد العلي بالرياض، منذ أمس الأربعاء 18 ديسمبر 2024، ويستمر حتى 22 من ذات الشهر، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

أحداث مسرحية مشيرة الخطيرة لـ ليلي علوي

تدور أحداث مسرحية «مشيرة الخطيرة»، حول مشيرة (ليلى علوي) - تعمل بتجارة الآثار - بعد خروجها من السجن، حيث تخطط لاستخراج تمثال فرعوني كانت قد دفنته في أرض مهجورة قبل سجنها، لكن تفاجأ بأن الأرض بُنى فوقها مدرسة ثانوية، فتضطر إلى التظاهر بأنها معلمة تاريخ، فماذا سيحدث عندما تتداخل مهمتها السرية مع حياتها الجديدة؟

أبطال مسرحية «مشيرة الخطيرة»

مسرحية «مشيرة الخطيرة» من بطولة الفنانة ليلى علوي إلى جانب عدد من نجوم الفن أبرزهم: بيومي فؤاد وسليمان عيد وآخرين.