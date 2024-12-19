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مشاهير العرب - تعرض بموسم الرياض.. ليلى علوي تكشف كواليس مسرحية «مشيرة الخطيرة» (فيديو) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - تعرض بموسم الرياض.. ليلى علوي تكشف كواليس مسرحية «مشيرة الخطيرة» (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تعرض بموسم الرياض.. ليلى علوي تكشف كواليس مسرحية «مشيرة الخطيرة» (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 07:31 مساءً - شاركت الفنانة ليلي علوي، اليوم الخميس، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، كواليس تصوير مسرحية «مشيرة الخطيرة»، والتي تعرض ضمن فعاليات موسم الرياض بالتعاون مع عدد كبير من النجوم.

وشاركت ليلي علوي، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، صورة وهي ترتدي ملابس ضمن أحداث مسرحية «مشيرة الخطيرة»، معلقة عليها قائلة: «من كواليس تصوير برومو مشيرة الخطيرة، يعرض الآن علي مسرح محمد العلي».

موعد عرض مسرحية «مشيرة الخطيرة» بموسم الرياض

بدأ العرض المسرحي لـ «مشيرة الخطيرة» على خشبة مسرح محمد العلي بالرياض، منذ أمس الأربعاء 18 ديسمبر 2024، ويستمر حتى 22 من ذات الشهر، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

أحداث مسرحية مشيرة الخطيرة لـ ليلي علوي

تدور أحداث مسرحية «مشيرة الخطيرة»، حول مشيرة (ليلى علوي) - تعمل بتجارة الآثار - بعد خروجها من السجن، حيث تخطط لاستخراج تمثال فرعوني كانت قد دفنته في أرض مهجورة قبل سجنها، لكن تفاجأ بأن الأرض بُنى فوقها مدرسة ثانوية، فتضطر إلى التظاهر بأنها معلمة تاريخ، فماذا سيحدث عندما تتداخل مهمتها السرية مع حياتها الجديدة؟

أبطال مسرحية «مشيرة الخطيرة»

مسرحية «مشيرة الخطيرة» من بطولة الفنانة ليلى علوي إلى جانب عدد من نجوم الفن أبرزهم: بيومي فؤاد وسليمان عيد وآخرين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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