جماهير الزمالك تسخر من إمام عاشور بعد أزمة عمر كمال (فيديو) - أخبار كلمتك

جماهير الزمالك تسخر من إمام عاشور بعد أزمة عمر كمال (فيديو) - أخبار كلمتك

محمد عادل يحرز هدف تعادل الزمالك في شباك سيراميكا بالخطأ في مرماه - أخبار كلمتك

محمد عادل يحرز هدف تعادل الزمالك في شباك سيراميكا بالخطأ في مرماه - أخبار كلمتك

سارة الطباخ تغادر المستشفى بعد إجراء عملية جراحية - أخبار كلمتك

سارة الطباخ تغادر المستشفى بعد إجراء عملية جراحية - أخبار كلمتك

تدمير قدرات الجيش والاستيلاء على نقاط استراتيجية، إسرائيل تحتل 500 كيلومتر في سوريا - أخبار كلمتك

تدمير قدرات الجيش والاستيلاء على نقاط استراتيجية، إسرائيل تحتل 500 كيلومتر في سوريا - أخبار كلمتك

"مفتي الديار المصرية" في ندوة حوارية حول التطرف وأثره على المجتمع بجامعة عين شمس - أخبار كلمتك

"مفتي الديار المصرية" في ندوة حوارية حول التطرف وأثره على المجتمع بجامعة عين شمس - أخبار كلمتك

السيسي يؤكد أهمية مواصلة تعزيز التعاون مع بنجلاديش في شتى المجالات - أخبار كلمتك

السيسي يؤكد أهمية مواصلة تعزيز التعاون مع بنجلاديش في شتى المجالات - أخبار كلمتك

أزمات غزة وسوريا ولبنان تتصدر القمة المصرية الإيرانية بالقاهرة - أخبار كلمتك

أزمات غزة وسوريا ولبنان تتصدر القمة المصرية الإيرانية بالقاهرة - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:31 - سعر الذهب الآن.. ماذا حدث لـ «عيار21 خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:31 - سعر الذهب الآن.. ماذا حدث لـ «عيار21 خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس؟ - أخبار كلمتك

وزيرالإسكان يتابع موقف تقنين وتوفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لأحوزة عدد من المدن الجديدة - أخبار كلمتك

وزيرالإسكان يتابع موقف تقنين وتوفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لأحوزة عدد من المدن الجديدة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ياه».. تامرعاشور يطرح أحدث أعماله الغنائية نهاية 2024 | فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ياه».. تامرعاشور يطرح أحدث أعماله الغنائية نهاية 2024 | فيديو - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 07:51 - شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. آخر موعد لشراء كراسات الشروط والحجز - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 07:51 - شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. آخر موعد لشراء كراسات الشروط والحجز - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:51 - شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. آخر موعد لشراء كراسات الشروط والحجز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 07:51 مساءً - مع بداية العد التنازلي لانهاء حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، يرغب العديد من المواطنين في معرفة آخر موعد للتقديم من أجل حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وتوفر«الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص شقق الإسكان الجديدة 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

شقق الإسكان 2024

شروط التسجيل للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي

1- صورة من بطاقة الرقم القومي.

2- شهادة الدخل أو مفردات المرتب.

3- صور من مستندات الملكية «إن وجدت».

4- صورة من شهادة الزواج أو الطلاق أو الوفاة «حسب الحالة الاجتماعية».

5- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

6- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

7- أن يكون المتقدم أو أسرته لا يمتلكون وحدة سكنية أو أرضًا.

8- الدخل الشهري للمتقدم يجب أن يتناسب مع الشروط المحددة «محدود الدخل».

9- يجب ألا يكون المتقدم قد استفاد من مشروعات سابقة مثل مشروعات الإسكان الاجتماعي أو التمويل العقاري.

شقق الإسكان 2024

سعر كراسة الشروط

وأوضحت وزارة الإسكان، أن سعر شراء كراسة الشروط يبلغ 300 جنيهًا، بالإضافة إلى سداد 355 جنيهًا للمصروفات الإدارية، على أن يتم ذلك عبر مكاتب البريد المميكنة في المدن.

شقق الإسكان 2024

آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي

ومن المقرر أن ينتهي شراء كراسات شروط الإسكان الاجتماعي 2024، يوم 31 ديسمبر 2024 بدلا من 24 ديسمبر.

اقرأ أيضاً
شقق سكن لكل المصريين 5.. كيفية الحجز والأوراق المطلوبة

الإسكان الاجتماعي 2024.. شروط حجز وحدات مشروع سكن لكل المصريين 5 في مكاتب البريد

الشربيني يعلن فتح باب الحجز لإعلان «سكن لكل المصريين5.. الشروط والضوابط

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 10:20 - سعر الذهب في اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 «آخر تحديث» - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق