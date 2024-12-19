الرياضة - 07:51 - شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. آخر موعد لشراء كراسات الشروط والحجز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 07:51 مساءً - مع بداية العد التنازلي لانهاء حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، يرغب العديد من المواطنين في معرفة آخر موعد للتقديم من أجل حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وتوفر«الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص شقق الإسكان الجديدة 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

شروط التسجيل للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي

1- صورة من بطاقة الرقم القومي.

2- شهادة الدخل أو مفردات المرتب.

3- صور من مستندات الملكية «إن وجدت».

4- صورة من شهادة الزواج أو الطلاق أو الوفاة «حسب الحالة الاجتماعية».

5- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

6- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

7- أن يكون المتقدم أو أسرته لا يمتلكون وحدة سكنية أو أرضًا.

8- الدخل الشهري للمتقدم يجب أن يتناسب مع الشروط المحددة «محدود الدخل».

9- يجب ألا يكون المتقدم قد استفاد من مشروعات سابقة مثل مشروعات الإسكان الاجتماعي أو التمويل العقاري.

سعر كراسة الشروط

وأوضحت وزارة الإسكان، أن سعر شراء كراسة الشروط يبلغ 300 جنيهًا، بالإضافة إلى سداد 355 جنيهًا للمصروفات الإدارية، على أن يتم ذلك عبر مكاتب البريد المميكنة في المدن.

آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي

ومن المقرر أن ينتهي شراء كراسات شروط الإسكان الاجتماعي 2024، يوم 31 ديسمبر 2024 بدلا من 24 ديسمبر.