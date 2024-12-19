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نيوكاسل يفوز على برينتفورد بثلاثية ويتأهل لنصف نهائي كأس كاراباو - أخبار كلمتك

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نيوكاسل يفوز على برينتفورد بثلاثية ويتأهل لنصف نهائي كأس كاراباو - أخبار كلمتك

نيوكاسل يفوز على برينتفورد بثلاثية ويتأهل لنصف نهائي كأس كاراباو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 12:05 صباحاً - تأهل فريق نيوكاسل يونايتد إلى نصف نهائي كأس الكاراباو بعد الفوز على نظيره برينتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدف في  المباراة التي جمعت بينهم اليوم على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الدور ربع النهائي "دور الـ8" من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية "كاراباو".

وسجل الهدف الأول والثاني لفريق نيوكاسل اللاعب تونالي في الدقيقة 9 و43، بينما أحرز شار الهدف الثالث في الدقيقة 69، بينما سجل هدف برينتفورد اللاعب يوان في الدقيقة 1+90. 

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تشكيل نيوكاسل يونايتد ضد برينتفورد

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تشكيل برينتفورد ضد نيوكاسل يونايتد  

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ارسنال يفوز على كريستال بالاس 

وانتهت مباراة آرسنال ضد كريستال بالاس بنتيجة 3-2 للجانرز، في المباراة التي جرت بملعب الإمارات، مساء اليوم الأربعاء، في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

سجل ثلاثية آرسنال، جابرييل جيسوس هاتريك، بينما سجل ماتيتا ونكيتياه هدفي كريستال بالاس.

وقاد رحيم سترلينج خط الهجوم لفريق آرسنال رفقة لياندرو تروسارد وجابرييل جيسوس، فيما جلس كاي هافيرتز، بوكايو ساكا وجابرييل مارتينيلي على مقاعد البدلاء.

كما أراح المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا لاعبيه ويليام ساليبا وجابرييل ماجاليس ومارتن أوديجارد بإجلاسهم على مقاعد البدلاء منذ البداية، فيما دفع بعناصر أخرى أبرزها جورجينيو، ميكيل ميرينو.

 

لكن أرتيتا أبقى على مواطنه ديفيد رايا لحراسة مرمى المدفعجية من البداية، في ظل عدم قدرته على منح بديله نيتو فرصة الظهور، لمشاركته من قبل في المسابقة بقميص بورنموث.

 

تشكيلة آرسنال أمام كريستال بالاس

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: توماس بارتي، تيمبر، كيفيور، تيرني.

خط الوسط: جورجينيو، ميكيل ميرينو، نوانيري.

خط الهجوم: رحيم سترلينج، لياندرو تروسارد، جابرييل جيسوس.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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