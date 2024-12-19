مواعيد مباريات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

الكشف عن انتشار مرض غريب - أخبار كلمتك

الكشف عن انتشار مرض غريب - أخبار كلمتك

على خطى الذهب، توقعات بقفزة خيالية في سعر الفضة - أخبار كلمتك

على خطى الذهب، توقعات بقفزة خيالية في سعر الفضة - أخبار كلمتك

اسرائيل تحدد اسماء القيادات التي ستستهدفها في صنعاء - أخبار كلمتك

اسرائيل تحدد اسماء القيادات التي ستستهدفها في صنعاء - أخبار كلمتك

أمريكا تفرض المزيد من العقوبات على برنامج الصواريخ الباكستاني، وإسلام آباد ترد - أخبار كلمتك

أمريكا تفرض المزيد من العقوبات على برنامج الصواريخ الباكستاني، وإسلام آباد ترد - أخبار كلمتك

الكشف عن حقيقة احتراق حاملة طائرات امريكية بقصف حوثي الليلة - أخبار كلمتك

الكشف عن حقيقة احتراق حاملة طائرات امريكية بقصف حوثي الليلة - أخبار كلمتك

74 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الأربعاء - أخبار كلمتك

74 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الأربعاء - أخبار كلمتك

وفاة الشيخ محمد الجيلاني رائد الساحة الجيلانية بالأقصر - أخبار كلمتك

وفاة الشيخ محمد الجيلاني رائد الساحة الجيلانية بالأقصر - أخبار كلمتك

شعبة المخابز تكشف مصير رغيف الخبز المدعم بعد التحول إلى الدعم النقدي - أخبار كلمتك

شعبة المخابز تكشف مصير رغيف الخبز المدعم بعد التحول إلى الدعم النقدي - أخبار كلمتك

لجأوا إلى العراق بعد سقوط الأسد، عودة طوعية للجنود السوريين إلى بلادهم (صور) - أخبار كلمتك

لجأوا إلى العراق بعد سقوط الأسد، عودة طوعية للجنود السوريين إلى بلادهم (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

الكشف عن انتشار مرض غريب - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الكشف عن انتشار مرض غريب - أخبار كلمتك

الكشف عن انتشار مرض غريب - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 02:13 صباحاً - كلمتك/خاص:

لأول مرة، أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" عن انتشار داء هجرة اليرقات الجلدي المعروف بـ"أنكلستوما" بين النازحين في محافظة الحديدة غرب اليمن، ما يضيف تحديًا جديدًا للوضع الصحي المتدهور في البلاد.

وقالت المنظمة، في بيان الأربعاء، إنها بدأت تقديم العلاج للمتضررين من هذا المرض في مخيم "حوش زابط" للنازحين في مديرية القناوص، استجابة لطلب مكتب الصحة في المحافظة الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي.

وأوضحت أن داء "هجرة اليرقات" يحدث بسبب يرقات تخترق الجلد، مسببة التهابًا وحكة شديدة، مشيرة إلى علاج 89 أسرة تضم 623 فردًا حتى الآن.

وأضاف البيان أن فرق المنظمة قدمت 206 استشارات طبية، منها 67 استشارة لعدوى جلدية مرتبطة بالمرض. كما أجرت جلسات توعية صحية لأكثر من 473 شخصًا للحد من انتشار المرض وتحسين سبل النظافة.

وشملت المساعدات التي قدمتها المنظمة توزيع أحذية مطاطية، ناموسيات، ومستلزمات نظافة كالصابون وحافظات المياه لجميع الأسر المتضررة.

ويتزامن الإعلان عن انتشار داء "أنكلستوما" مع استمرار تفشي أمراض أخرى في اليمن، مثل الكوليرا، الحصبة، حمى الضنك، والملاريا.

يُشار إلى أن القطاع الصحي اليمني يواجه انهيارًا شبه كامل بسبب أكثر من 10 سنوات من الحرب، التي خلفت أزمة إنسانية كارثية وصفتها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم، حيث يعيش ملايين اليمنيين بدون خدمات طبية كافية، مما يهدد حياتهم يوميًا.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق