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الكشف عن حقيقة احتراق حاملة طائرات امريكية بقصف حوثي الليلة - أخبار كلمتك

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الكشف عن حقيقة احتراق حاملة طائرات امريكية بقصف حوثي الليلة - أخبار كلمتك

الكشف عن حقيقة احتراق حاملة طائرات امريكية بقصف حوثي الليلة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 01:33 صباحاً - كلمتك/خاص:

كشفت مصادر حقيقة احتراق حاملة طائرات امريكية بقصف حوثي الليلة.
وقالت مصادر:يتم تداول صورة رفقة خبر يتحدث عن اندلاع حريق في حاملة طائرات أمريكية، بعد استهداف الحوثيين لها في البحر الأحمر.
واضافت: الصورة لاندلاع حريق في العبارة الإيطالية "يوروفيري أوليمبيا"، والتي كانت في طريقها من اليونان إلى إيطاليا، وذلك في 18 فبراير 2022 .
واختتمت:يأتي تداول الإشاعة مع وصول حاملة الطائرات الأمريكية "USS Harry S. Truman (CVN 75)"، وانضمامها لقوات القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة
 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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