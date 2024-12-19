الكشف عن حقيقة احتراق حاملة طائرات امريكية بقصف حوثي الليلة - أخبار كلمتك

كشفت مصادر حقيقة احتراق حاملة طائرات امريكية بقصف حوثي الليلة.

وقالت مصادر:يتم تداول صورة رفقة خبر يتحدث عن اندلاع حريق في حاملة طائرات أمريكية، بعد استهداف الحوثيين لها في البحر الأحمر.

واضافت: الصورة لاندلاع حريق في العبارة الإيطالية "يوروفيري أوليمبيا"، والتي كانت في طريقها من اليونان إلى إيطاليا، وذلك في 18 فبراير 2022 .

واختتمت:يأتي تداول الإشاعة مع وصول حاملة الطائرات الأمريكية "USS Harry S. Truman (CVN 75)"، وانضمامها لقوات القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة

