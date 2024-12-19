قال الصحفي بشير سنان:الذي في الصورة اسمه ابراهيم البربري موظف في شركة المياه ، سحب (اللي) من يد والدة اخونا مطيع العماد العماد في اب (بالقوة) لما طرحها ارضا اليوم والى الآن لا داعي ولا مجيب !!
واضاف:
والله العظيم الواحد يستحي ويخجل أمام امرأة طاعنة في السن من قول كلمة ، فكيف بمدة اليد والله المستعان …
شخص يعتدي على مسن بشارع عام(صورة) - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 12:38 صباحاً - كلمتك/خاص:
قال الصحفي بشير سنان:الذي في الصورة اسمه ابراهيم البربري موظف في شركة المياه ، سحب (اللي) من يد والدة اخونا مطيع العماد العماد في اب (بالقوة) لما طرحها ارضا اليوم والى الآن لا داعي ولا مجيب !!
قال الصحفي بشير سنان:الذي في الصورة اسمه ابراهيم البربري موظف في شركة المياه ، سحب (اللي) من يد والدة اخونا مطيع العماد العماد في اب (بالقوة) لما طرحها ارضا اليوم والى الآن لا داعي ولا مجيب !!
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