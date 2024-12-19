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شخص يعتدي على مسن بشارع عام(صورة) - أخبار كلمتك

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شخص يعتدي على مسن بشارع عام(صورة) - أخبار كلمتك

شخص يعتدي على مسن بشارع عام(صورة) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 12:38 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال الصحفي بشير سنان:الذي في الصورة اسمه ابراهيم البربري موظف في شركة المياه ، سحب (اللي) من يد والدة اخونا مطيع العماد العماد في اب (بالقوة) لما طرحها ارضا اليوم والى الآن لا داعي ولا مجيب !!
واضاف:
والله العظيم الواحد يستحي ويخجل أمام امرأة طاعنة في السن من قول كلمة ، فكيف بمدة اليد والله المستعان …

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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