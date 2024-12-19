مواعيد مباريات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 02:16 صباحاً - مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات القوية في مختلف الدوريات والمسابقات، أبرزها الدوري المصري وكأس الرابطة الإنجليزي وغيرها.

وتقام اليوم المباريات التالية:

مباريات اليوم في الدوري المصري

طلائع الجيش × بتروجت - 5 مساء | أون تايم سبورت 1

حرس الحدود × المصري - 5 مساء | أون تايم سبورت 2

الزمالك × سيراميكا كليوباترا - 8 مساء | أون تايم سبورت 1

مباريات اليوم في كأس الرابطة الإنجليزي

توتنهام × مانشستر يونايتد - 10 مساء | بي ان سبورت 1

مباريات اليوم في كأس إيطاليا

إنتر ميلان × أودينيزي - 10 مساء | ssc sports

مباريات اليوم في الدوري البرتغالي

ناسيونال ماديرا × بنفيكا - 7 مساء

مباريات اليوم في الدوري المغربي

نهضة بركان × النادي المكناسي - 5 مساء - ‎Arryadia

الجيش الملكي × الوداد البيضاوي - 7 مساء- ‎Arryadia

الرجاء البيضاوي × الاتحاد التوركي - 9 مساء- ‎Arryadia

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