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مواعيد مباريات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

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مواعيد مباريات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 02:16 صباحاً - مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات القوية في مختلف الدوريات والمسابقات، أبرزها الدوري المصري وكأس الرابطة الإنجليزي وغيرها.

وتقام اليوم المباريات التالية:

مباريات اليوم في الدوري المصري

طلائع الجيش × بتروجت - 5 مساء | أون تايم سبورت 1

حرس الحدود × المصري - 5 مساء | أون تايم سبورت 2

الزمالك × سيراميكا كليوباترا - 8 مساء | أون تايم سبورت 1

مباريات اليوم في كأس الرابطة الإنجليزي

توتنهام × مانشستر يونايتد - 10 مساء | بي ان سبورت 1

مباريات اليوم في كأس إيطاليا

إنتر ميلان × أودينيزي - 10 مساء | ssc sports

مباريات اليوم في الدوري البرتغالي

ناسيونال ماديرا × بنفيكا - 7 مساء

مباريات اليوم في الدوري المغربي

نهضة بركان × النادي المكناسي - 5 مساء - ‎Arryadia

الجيش الملكي × الوداد البيضاوي - 7 مساء- ‎Arryadia

الرجاء البيضاوي × الاتحاد التوركي - 9 مساء- ‎Arryadia

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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