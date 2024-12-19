القضاء على الزحمة باهم شارع في عدن(صورة) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 12:53 صباحاً - كلمتك/خاص:
تمكن رجال المرور من القضاء على الازدحام الخانق بجولة زكو مساء الاربعاء.
تمكن رجال المرور من القضاء على الازدحام الخانق بجولة زكو مساء الاربعاء.
وقال مواطنون لكريتر سكاي:نفذ رجال المرور انتشار واسع بجولة زكو مانعين من البسطات والباصات من التوقف ماتسبب بانتهاء الازدحام الكبير الذي كانت تشهده الجولة الهامة.
واضافوا:منع توقف الباصات واصحاب البسطات ادى الى انتهاء الازدحام بالجولة التي تربط عدة احياء ومناطق بينها الصهاريخ وسوق الطويل.
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