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القضاء على الزحمة باهم شارع في عدن(صورة) - أخبار كلمتك

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القضاء على الزحمة باهم شارع في عدن(صورة) - أخبار كلمتك

القضاء على الزحمة باهم شارع في عدن(صورة) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 12:53 صباحاً - كلمتك/خاص:

تمكن رجال المرور من القضاء على الازدحام الخانق بجولة زكو مساء الاربعاء.
وقال مواطنون لكريتر سكاي:نفذ رجال المرور انتشار واسع بجولة زكو مانعين من البسطات والباصات من التوقف ماتسبب بانتهاء الازدحام الكبير الذي كانت تشهده الجولة الهامة.
واضافوا:منع توقف الباصات واصحاب البسطات ادى الى انتهاء الازدحام بالجولة التي تربط عدة احياء ومناطق بينها الصهاريخ وسوق الطويل.
 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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