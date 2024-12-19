القضاء على الزحمة باهم شارع في عدن(صورة) - أخبار كلمتك

تمكن رجال المرور من القضاء على الازدحام الخانق بجولة زكو مساء الاربعاء.

وقال مواطنون لكريتر سكاي:نفذ رجال المرور انتشار واسع بجولة زكو مانعين من البسطات والباصات من التوقف ماتسبب بانتهاء الازدحام الكبير الذي كانت تشهده الجولة الهامة.

واضافوا:منع توقف الباصات واصحاب البسطات ادى الى انتهاء الازدحام بالجولة التي تربط عدة احياء ومناطق بينها الصهاريخ وسوق الطويل.

