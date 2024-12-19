اسرائيل تحدد اسماء القيادات التي ستستهدفها في صنعاء - أخبار كلمتك

قالت صحيفة إسرائيل هيوم، يوم الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي يركز على ثمانية قادة في جماعة الحوثي بينهم مسؤول إيراني. بعد أيام من حديث الصحافة العبرية عن هجوم واسع على الحوثيين في اليمن.

وأضافت الصحيفة -التي نشرت الأسماء والصور، ومع انهيار نظام الأسد وهزائم حزب الله، يتحول انتباه إسرائيل إلى قيادة الحوثيين الإرهابيين، من المتحدث باسمه إلى مبعوث فيلق القدس.

ونشرت الصحيفة أن القادة هم “زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي وهو “السلطة الروحية” من الناحية الرسمية لكنه حاكم دولة الحوثيين في شمال اليمن”.

الشخصية الثانية هو مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى. يليه محمد العاطفي وزير الدفاع في حكومة الحوثيين، ثم “محمد الغماري” رئيس هيئة الأركان. و محمد فضل عبد النبي قائد القوات البحرية. ومحمد علي القادري قائد قوات الدفاع الساحلي. محمد أحمد الطالبي مدير المشتريات لجماعة الحوثي. والمتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع.

وقالت الصحيفة: كما هو الحال مع الجماعات الأخرى المدعومة من إيران، يشرف أحد كبار عملاء فيلق القدس على عمليات الحوثيين في اليمن. يمثل عبد الرضا شهلاي، المعروف باسم الحاج يوسف، إيران في صنعاء. وقد وضعت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 15 مليون دولار مقابل معلومات عن أنشطته.

وطالب الجيش وسلاح الجو الإسرائيليين، بمصفوفة أهداف عملياتيه في اليمن لشن هجمات على جماعة الحوثي المسلحة-حسبما أفادت هيئة الإذاعة الإسرائيلية “كان” يوم الثلاثاء.

وهاجم الاحتلال الإسرائيلي مرتين، الهجوم الأول في يوليو/تموز، قصفت فيه ميناء الحديدة غربي البلاد بالإضافة إلى منشآت الوقود في محطة توليد الكهرباء التي تزود المدينة بالكهرباء. أما الهجوم الثاني في سبتمبر/أيلول فكان موجهاً ضد أهداف مدنية أخرى واسعة النطاق.