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قيادي مؤتمري بارز موالي للحوثيين يفتح النار على رئيس الجماعة عقب قيامه بامر صادم في صنعاء لاجل سيد - أخبار كلمتك

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قيادي مؤتمري بارز موالي للحوثيين يفتح النار على رئيس الجماعة عقب قيامه بامر صادم في صنعاء لاجل سيد - أخبار كلمتك

قيادي مؤتمري بارز موالي للحوثيين يفتح النار على رئيس الجماعة عقب قيامه بامر صادم في صنعاء لاجل سيد - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 12:18 صباحاً - كلمتك/خاص:

تسبب رئيس الحوثيين مهدي المشاط بغضب بالغ عقب اصداره عفو عن سيد قتل قبيلي في صنعاء ودفع الدية من خزينة صنعاء.
وقال ياسر اليماني:‏للأخوه في حكومة صنعاء لايحق لا لرئيس ولا لقاضي ولا حتى لرئيس القضاء الأعلى يعفي عن قاتل مجرم أحكم عليه بالإعدام لقتله نفس برئيه فقط من يحق له العفوا اولياء الدم ولا غيرهم 
واضاف:هذا لم يحصل على مر التاريخ ان تعفوا عن قاتل وتتحولوا أنتم اولياء الدم إلا إذا قد اولياء الدم تنازلوا علنا عن قاتل ابيهم أو اخوهم او ابنهم 
واختتم:هذا ليس قانون وانما هذا ظلم وتدخل في حدود الله وفي حقوق المظلومين

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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