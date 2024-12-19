تسبب رئيس الحوثيين مهدي المشاط بغضب بالغ عقب اصداره عفو عن سيد قتل قبيلي في صنعاء ودفع الدية من خزينة صنعاء.
وقال ياسر اليماني:للأخوه في حكومة صنعاء لايحق لا لرئيس ولا لقاضي ولا حتى لرئيس القضاء الأعلى يعفي عن قاتل مجرم أحكم عليه بالإعدام لقتله نفس برئيه فقط من يحق له العفوا اولياء الدم ولا غيرهم
واضاف:هذا لم يحصل على مر التاريخ ان تعفوا عن قاتل وتتحولوا أنتم اولياء الدم إلا إذا قد اولياء الدم تنازلوا علنا عن قاتل ابيهم أو اخوهم او ابنهم
واختتم:هذا ليس قانون وانما هذا ظلم وتدخل في حدود الله وفي حقوق المظلومين
قيادي مؤتمري بارز موالي للحوثيين يفتح النار على رئيس الجماعة عقب قيامه بامر صادم في صنعاء لاجل سيد - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 12:18 صباحاً - كلمتك/خاص:
تسبب رئيس الحوثيين مهدي المشاط بغضب بالغ عقب اصداره عفو عن سيد قتل قبيلي في صنعاء ودفع الدية من خزينة صنعاء.
تسبب رئيس الحوثيين مهدي المشاط بغضب بالغ عقب اصداره عفو عن سيد قتل قبيلي في صنعاء ودفع الدية من خزينة صنعاء.
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