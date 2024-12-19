باريس سان جيرمان يقتنص فوزا مثيرا من موناكو 2/4 في الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 12:05 صباحاً - انتهت مباراة باريس سان جيرمان أمام نظيره موناكو بنتيجة 2/4 للباريسيين، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأربعاء، على ملعب لويس الثاني، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدورى الفرنسى.

سجل أهداف باريس سان جيرمان: ديسير دوي في الدقيقة 24، عثمان ديمبلي هدفين في الدقيقتين 64 والوقت بدل الضائع، جونزالو راموس في الدقيقة 83، بينما سجل هدفي موناكو، إلياس بن صغير في الدقيقة 53 من ضربة جزاء، برايل إيمبولو في الدقيقة 60.

ترتيب باريس سان جيرمان وموناكو

ويتصدر فريق باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 40 نقطة جمعها من الفوز في 12 مباراة والتعادل في 4 والحفاظ على سجله خاليا من الهزائم، وسجل 44 هدفا وتلقت شباكه 14.

بينما يحتل فريق موناكو المركز الثالث برصيد 30 نقطة بفارق الأهداف فقط خلف أولمبيك مارسيليا صاحب المركز الثاني.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام موناكو

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - باتشو - إيمري.

خط الوسط: فابيان رويز - فيتينيا - نيفيس.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي - باركولا - دوى.

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