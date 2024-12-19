زيادة القيمة المالية للجوائز الفردية في خليجي 26 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 08:00 مساءً - قرر اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، رفع قيمة الجوائز الفردية في النسخة السادسة والعشرين من كأس الخليج التي ستقام في الكويت "خليجي 26"، اعتبارا من بعد غدٍ السبت، وتستمر حتى الثالث من يناير المقبل.

زيادة القيمة المالية للجوائز الفردية في خليجي 26

قيمة الجوائز الفردية الثلاث، أفضل لاعب وأفضل حارس مرمى وهداف البطولة، ستبلغ 100 ألف ريال قطري لكل جائزة.

وحسب اتحاد كأس الخليج العربي، فإن عملية اختيار أفضل لاعب وأفضل حارس تخضع لعمل تقييمي من قبل لجنة فنية متخصصة وفق معاير محددة، إلى جانب الاستعانة بالأرقام الإحصائية الرسمية الصادرة عن جهة متخصصة أيضًا، ومعتمدة من قبل اتحاد كأس الخليج العربي، فيما ينال جائزة الهداف، أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف خلال المنافسات، وفق أسس معينة للمفاضلة بين اللاعبين في حال التساوي بعدد الأهداف المسجلة.

ويأتي رفع قيمة الجوائز الفردية، لحث النجوم في المنتخبات الخليجية على تقديم أفضل مستوى ممكن، خلال البطولة التي تعج بالنجوم خصوصا في ظل مشاركة كل المنتخبات بفرقها الأولى، على العكس من سابق النسخات التي كانت تشهد مشاركة بعض المنتخبات بفرق رديفة وفرق من سن دون 23 عامًا.

انطلاق كأس الخليج العربي السبت المقبل

وتنطلق منافسات خليجي 26 بعد غدٍ السبت بحفل افتتاح يُقام على استاد "جابر الأحمد الدولي"، ويعقب الحفل إقامة المباراة الافتتاحية التي تجمع المنتخب الكويتي صاحب الأرض بنظيره العماني لحساب المجموعة الأولى التي تشهد لقاءً ثانيًا يجمع العنابي القطري بالابيض الإماراتي على استاد "جابر المبارك".

وتحظى النسخة 26 من كأس الخليج بقيمة تنافسية عالية في ظل جاهزية سبعة من أصل ثمانية منتخبات خليجية فرغت للتو من خوض الجولة السادسة من منافسات المرحلة الثالثة للتصفيات الأسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وسط نتائج متباينة ما يفرض الحاجة الى التعامل مع كأس الخليج بمنتهى الجدية لتحسين الصورة عند استئناف التصفيات المونديالية اعتبارًا من شهر مارس المقبل.

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