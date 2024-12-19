عاجل: عقوبات امريكية جديدة تشمل هؤلاء - أخبار كلمتك

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم عقوبات على 12 فردًا وكيانًا في اليمن، بينهم رئيس بنك صنعاء المركزي هاشم إسماعيل، وذلك لدورهم في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين. وأوضحت الوزارة أن الأشخاص المفروضة عليهم العقوبات يشملون عملاء تهريب رئيسيين وتجار أسلحة ووسطاء شحن ومال مكّنوا الحوثيين من الحصول على مجموعة من المكونات ذات الاستخدام المزدوج ومكونات الأسلحة ونقلها، مما سهل تنفيذ الهجمات الإقليمية التي تدعمها إيران.

كما أشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن هؤلاء الأفراد والكيانات قد ساهموا في توليد الإيرادات المالية التي دعمت هجمات الحوثيين في المنطقة. بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على هؤلاء الأفراد، تم فرض عقوبات على خمس محافظ للعملات المشفرة المرتبطة بالممول "سعيد الجمل"، الذي يعد من أبرز ممولي الأنشطة المرتبطة بالحوثيين.