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عاجل: عقوبات امريكية جديدة تشمل هؤلاء - أخبار كلمتك

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عاجل: عقوبات امريكية جديدة تشمل هؤلاء - أخبار كلمتك

عاجل: عقوبات امريكية جديدة تشمل هؤلاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 07:57 مساءً - كلمتك/خاص

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم عقوبات على 12 فردًا وكيانًا في اليمن، بينهم رئيس بنك صنعاء المركزي هاشم إسماعيل، وذلك لدورهم في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين. وأوضحت الوزارة أن الأشخاص المفروضة عليهم العقوبات يشملون عملاء تهريب رئيسيين وتجار أسلحة ووسطاء شحن ومال مكّنوا الحوثيين من الحصول على مجموعة من المكونات ذات الاستخدام المزدوج ومكونات الأسلحة ونقلها، مما سهل تنفيذ الهجمات الإقليمية التي تدعمها إيران.

كما أشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن هؤلاء الأفراد والكيانات قد ساهموا في توليد الإيرادات المالية التي دعمت هجمات الحوثيين في المنطقة. بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على هؤلاء الأفراد، تم فرض عقوبات على خمس محافظ للعملات المشفرة المرتبطة بالممول "سعيد الجمل"، الذي يعد من أبرز ممولي الأنشطة المرتبطة بالحوثيين.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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