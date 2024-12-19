الغرفة التجارية بالجيزة تعتمد الميزانية التقديرية لعام 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 07:51 مساءً - أكد رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة أسامة الشاهد، أن الموازنة التقديرية للعام المقبل راعت واجبات ومسؤوليات والتزامات الغرفة تجاه كلا من المواطنين ومنتسبيها وموظفيها، بالإضافة إلى توافقها مع تطبيق خطة تحسين الأداء في جميع أوجه العمل بالغرفة، من خلال تطوير الخدمات المقدمة والمبادرات المستهدف إطلاقها، والمعارض السلعية، والاستفادة من الأصول والاستغلال الأمثل للموارد، وتطوير فروع الغرفة ومراكز خدمة العملاء.

وقال الشاهد: إن خطة العام المالي القادم تتضمن عدداً كبيراً من مشروعات وبرامج ومبادرات التنمية والتي تم فيها مراعاة التركيز على أولويّات التنمية وتخفيف الأعباء التضخمية على المواطنين، إضافة إلى تقديم أفضل الخدمات لمنتسبي غرفة الجيزة التجارية بما يزيد من حجم تجارتهم ويعمل على إزالة التحديات التي تواجههم.

وأوضح، أن تقرير الأداء السنوي لعام 2024، لخص الحراك الشامل الذي شهدته الغرفة خلال العام الماضي، مقسماً على المحاور الرئيسية لإستراتيجيتها المتمثلة في الدور المجتمعي للغرفة، والاستدامة المالية، ورعاية مصالح منتسبيها من تٌجار وصُناع ومؤدى خدمات، والتعاون مع كافة الجهات المعنية بما يصب في صالح الوطن ذلك إلى جانب الاهتمام بالعنصر البشرى من العاملين بالغرفة.

وأشار رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إلى أن الاجتماع استعرض المستحقات الخاصة بالاتحاد العام للغرف التجارية، وتحديد عدد أعضاء مجالس إدارات الشعب التجارية والقيمة المالية لتأمين الترشح.

جاء ذلك خلال رئاسة أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، اجتماع مجلس إدارة الغرفة بحضور عمرو أبو العيون نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ومحمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، حيث تم استعراض ميزانية العام المالي 2023/2024، واعتماد الموازنة التقديرية لعام 2025.