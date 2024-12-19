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محمد سيحا يحصد جائزة رجل مباراة المصري وحرس الحدود بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

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محمد سيحا يحصد جائزة رجل مباراة المصري وحرس الحدود بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

محمد سيحا يحصد جائزة رجل مباراة المصري وحرس الحدود بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 07:40 مساءً - حصل محمد سيحا حارس مرمى فريق حرس الحدود على جائزة رجل مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي، التي جرت مساء اليوم الخميس، على استاد السويس الجديد، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ونجح محمد سيحا في التصدي للعديد من الهجمات لفريق المصري، ليقود حرس الحدود لحصد نقطة ثمينة.

ترتيب حرس الحدود والمصري في الدوري الممتاز

ويحتل فريق حرس الحدود المركز الأخير في الدوري برصيد نقطتين، جمعهما من تعادلين و3 هزائم ولم يعرف الفوز حتى الآن، سجل لاعبو الحرس هدفا واستقبلت شباكهم 6 أهداف.

ويتصدر النادي المصري جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 11 نقطة بعدما خاض 5 مباريات، فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف ولم تهتز شباكهم، حتى الآن، متفوقين على جميع فرق المسابقة.

تشكيل حرس الحدود أمام المصري 

وبدأ حرس الحدود المباراة بتشكيلة مكونة من:

"محمد مجلي، محمود ممدوح، فوزي الحناوي، محمد الدغيمي، إيزي إيميكا، عبد الرحمن جودة، محمد سيحا، كوسي أوسا، إبراهيم عبد الحكيم، موفوسي كاريدولا، حازم العسكري".

تشكيل المصري لمباراة حرس الحدود 

وكان علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، أعلن عن تشكيلته المختارة لخوض مباراته بالجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز والتي تجمعه بنظيره فريق حرس الحدود

وضمت التشكيلة الأساسية لفريق المصري البورسعيدي كل من محمود جاد لحراسة المرمى، أحمد عيد،  محمد هاشم، خالد صبحي، عمرو سعداوي  لخط الظهر، سامادو أتدجيكو، خالد الغندور كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط،  محمد الشامي  ،عبد الرحيم دغموم، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد بابا بادجي.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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