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غرفة شركات السياحة تعلن تفاصيل عقود الطوافة لحجاج 5 نجوم بمني وعرفات - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:19 - تراجع سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:19 - تراجع سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:19 - تراجع سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 05:19 مساءً - سعر الذهب اليوم.. تراجع سعر الذهب اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، بختام التعاملات، وفقًا لآخر تحديث داخل محلات الصاغة والأسواق المصرية.

سعر الذهب اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب اليوم وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم عيار 24

بلغ سعر الذهب اليوم عيار 24، بختام التعاملات نحو 4240 جنيهًا للبيع، و4217.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 22

سجل سعر الذهب اليوم عيار 22، هبوطًا في محلات الصاغة، ليصل إلى 3886.75 جنيه للبيع، و3865.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 21

وعن سعر الذهب عيار 21، وصل قيمته في تعاملات اليوم إلى نحو 3710 جنيهات للبيع، و3690 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18، في الأسواق المصرية نحو 3180 جنيه للبيع، و3162.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 14

سعر الذهب عيار 14، بلغ نحو 2473.25 جنيه للبيع، و2460 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 12

جاء سعر الذهب عيار 12، مسجلاً نحو 2120 جنيها للبيع، و2108.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9، نحو 1590 جنيها للبيع، و1581.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب في مصر

وصل سعر الجنيه الذهب، إلى مستوى 29680 جنيها للبيع، و29520 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

سعر أونصة الذهب، بلغ نحو 2598.93 دولار للبيع، و2598.66 دولار للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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