مشاهير العرب - بطولة أحمد مالك وآية سماحة.. طرح البرومو الدعائي لـ فيلم 6 أيام» (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 08:11 مساءً - أطلقت الشركة المنتجة لفيلم 6 أيام»، بطولة الفنان أحمد مالك، خلال الساعات القليلة الماضية، عبر منصاتها الرقمية البرومو الدعائي للعمل، والذي من المنتظر انطلاقته خلال الفترة المقبلة بدور العرض السينمائية.

وكشف البرومو التشويقي لفيلم 6 أيام»، عن الكثير من التفاصيل التي تدور حولها الأحداث، حيث يظهر «يوسف» (أحمد مالك) وهو يعاني من الفراق بعدما ربطته علاقة عاطفية مع «عالية» التي تجسد دورها النجمة آية سماحة.

وشاركت الشركة المنتجة، البرومو التشويقي لفيلم 6 أيام»، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقة عليه قائلة: «اتنين القدر جمعهم تاني، هل هيكتبوا نهاية جديدة؟.

أحداث فيلم 6 أيام»

تدور أحداث فيلم 6 أيام» حول «يوسف وعالية» بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كلا منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟ والعمل دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟

ويشارك أحمد مالك في بطولة العمل عدد من نجوم الفن أبرزهم: آية سماحة، والفيلم من تأليف وائل حمدي وإنتاج شركة «سي سينما برودكشنز» هاني نجيب وأحمد فهمي، وإخراج كريم شعبان، وهي التجربة السينمائية الأولى له.

آخر أعمال أحمد مالك

وعرض للفنان أحمد مالك خلال الفترة الماضية مسلسل مطعم الحبايب، على منصة «شاهد vip»، وحقق العمل نجاح جماهيري كبير.

ودارت أحداث المسلسل في إطار 12 حلقة، حول أبو المجد، الذي يمتلك مطعم في أحد الأحياء، ويدخل في خلافات ومناوشات بشكلٍ شبه يومي مع أصحاب المطاعم المجاورة له، من منطلق المنافسة فيما بينهم، لكن تجمعهم بالنهاية حالة من الوحدة والترابط دون التسبب في أي ضرر.