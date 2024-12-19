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عبدالملك الحوثي: إسرائيل تعمل على التوغل بالسويداء لربطها بمناطق البادية السورية - أخبار كلمتك

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عبدالملك الحوثي: إسرائيل تعمل على التوغل بالسويداء لربطها بمناطق البادية السورية - أخبار كلمتك

عبدالملك الحوثي: إسرائيل تعمل على التوغل بالسويداء لربطها بمناطق البادية السورية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 08:00 مساءً - تحدث عبدالملك الحوثي، زعيم  جماعة الحوثي اليمنية اليوم الخميس، عن المسار الذي يعمل عليه الاحتلال  الإسرائيلي في سوريا.

الحوثي يكشف أهداف إسرائيل في سوريا 

وقال عبدالملك الحوثي في كلمة ألقاها اليوم الخميس: إن  المسار الذي يعمل عليه الإسرائيلي في سوريا هو التوغل باتجاه السويداء والسعي لربطها بمناطق البادية السورية الواقعة تحت الاحتلال الأمريكي.

وأضاف الحوثي :" أن  العدو الإسرائيلي لديه مخطط يطلق عليه ممر داود وهو يهدف إلى التوغل الذي يوصله إلى نهر الفرات في مناطق سيطرة الأكراد التي يحتلها الأمريكي".

وتابع:"  العدو الإسرائيلي لديه حلم الوصول إلى نهر الفرات ويرى الفرصة متاحةً أمامه لأنه لا يواجه أي عائق في التوغل داخل الأراضي السورية".

واستطرد:"  العدو الإسرائيلي يطلق على التوغل في سوريا بعملية "سهم باشان" وهذا الاسم يرمز إلى خرافة يهودية قديمة تعتبر منطقة جنوب سوريا وشمال الأردن مملكة قديمة لليهود".

عملية سهم باشان الإسرائيلية 

وقال الحوثي:" المنطقة التي يطمع العدو في السيطرة عليها زراعية خصبة وغنية بالمياه العذبة من جنوب دمشق وحتى حوض اليرموك وسهل حوران، ومن جبل الشيخ غربًا إلى جبل العرب السويداء شرقا".

وأكد:"  العدو الإسرائيلي لديه طموح وهو انتهازي يسعى إلى استغلال الفرص المتاحة، بل يسعى إلى صناعة الفرص واستغلالها".

وأوضح الحوثي:"  العدو الإسرائيلي يعتبر سيطرته على جبل الشيخ الاستراتيجي غنيمة كبيرة جدًا، لأنه يتيح له فرصة الإطلالة على كل الشام ويواصل تدمير القدرات العسكرية لسوريا، وكان ينبغي إدراك أن كل القدرات هي للشعب السوري وهم في أمس الحاجة إليها تجاه العدوان الإسرائيلي".

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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