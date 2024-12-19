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عاجل: هذا ما سينطلق من صنعاء خلال دقائق - أخبار كلمتك

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عاجل: هذا ما سينطلق من صنعاء خلال دقائق - أخبار كلمتك

عاجل: هذا ما سينطلق من صنعاء خلال دقائق - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 05:20 مساءً - كلمتك/خاص

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، العميد يحيى سريع، أن الإعلام الحربي سيقوم عند الساعة 6:30 مساءً بتوقيت صنعاء بتوزيع مشاهد توثّق لحظة إطلاق صاروخين فرط صوتيين على هدفين عسكريين في مدينة يافا المحتلة.

ولم يقدم البيان تفاصيل إضافية عن طبيعة الأهداف أو الأضرار المحتملة.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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