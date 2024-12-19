عاجل: هذا ما سينطلق من صنعاء خلال دقائق - أخبار كلمتك

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، العميد يحيى سريع، أن الإعلام الحربي سيقوم عند الساعة 6:30 مساءً بتوقيت صنعاء بتوزيع مشاهد توثّق لحظة إطلاق صاروخين فرط صوتيين على هدفين عسكريين في مدينة يافا المحتلة.

ولم يقدم البيان تفاصيل إضافية عن طبيعة الأهداف أو الأضرار المحتملة.