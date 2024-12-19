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الرياضة - 08:16 - مع أزمة سقف الدين في عام 2025.. ترامب ينتقد تعامل الحزب الجمهوري - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:16 - مع أزمة سقف الدين في عام 2025.. ترامب ينتقد تعامل الحزب الجمهوري - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:16 - مع أزمة سقف الدين في عام 2025.. ترامب ينتقد تعامل الحزب الجمهوري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 08:16 صباحاً - انتقد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس، تعامل الحزب الجمهوري مع أزمة سقف الدين في عام 2025.

وشدد الرئيس المنتخب ونائبه، حسبما أوردت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس، على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة، لتجنب ما وصفاه بـ"الفوضى" التي يعيشها الكونجرس حاليا.

وقال ترامب وفانس - وفقا لبيان صحفي - إن السماح للولايات المتحدة بالوصول إلى سقف الدين، كان أكثر الأخطاء غباء وعدم كفاءة من قبل الجمهوريين في الكونجرس، مشيرين إلى ضرورة معالجة هذه القضية بسرعة.. وأكدا أن هذه الفوضى لن تكون موجودة في عهد الإدارة الجديدة التي ستتولى السلطة في غضون 32 يوما.

وجاء بيان ترامب وفانس، غداة توصل الكونجرس إلى اتفاق بشأن الميزانية يتيح تمويل الحكومة الفدرالية لغاية منتصف مارس المقبل.

ومن المتوقع اعتماد النص في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قبل إحالته إلى مجلس الشيوخ لإقراره قبل نهاية الأسبوع، ثم إلى مكتب الرئيس جو بايدن لتوقيعه ونشره، ليصبح قانونا ساريا.

وردا على بيان ترامب، ذكر البيت الأبيض أن "الرئيس المنتخب يحرض الجمهوريين من أجل إغلاق الحكومة".

وحذر البيت الأبيض الجمهوريين من "الاستماع إلى ترامب والتوقف عن اللعب بالسياسة، وإلا فإنهم سيخلقون حالة من عدم الاستقرار في جميع أنحاء البلاد" وفقا للبيان.

وحسب القناة فإنه أمام الكونجرس مهلة تنتهي منتصف ليلة الجمعة السبت، لاعتماد إجراء تمويل مؤقت للخدمات العامة الفدرالية، وإلا فإن الولايات المتحدة ستواجه إغلاقا جديدا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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