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تكريم محمد رحيم، أرملة الملحن الراحل تعلن عن مفاجاة بشأن أعماله التي لم تر النور - أخبار كلمتك

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تكريم محمد رحيم، أرملة الملحن الراحل تعلن عن مفاجاة بشأن أعماله التي لم تر النور - أخبار كلمتك

تكريم محمد رحيم، أرملة الملحن الراحل تعلن عن مفاجاة بشأن أعماله التي لم تر النور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 10:49 صباحاً - تصدر حفل تكريم الملحن الراحل محمد رحيم الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية أمس الأربعاء بمشاركة عدد من كبير من نجوم الفن محركات البحث.

حفل تكريم محمد رحيم 

و أكدت أنوسة كوتة أرملة الملحن محمد رحيم، أنها تستعد الفترة المقبلة للكشف عن أعماله التي لم تر النور قبل وفاته، وذلك  باعتبارها مديرة أعماله في الأساس، مشيرة إلي أنها ستستعين بعدد من الموسيقيين، ليساعدوها في هذه المهمة.

وفاجأ النجم تامر حسني الحضور، خلال حفل تكريم اسم الملحن الراحل محمد رحيم بغنائه مع ابنته "ماس" أغنية لم تطرح  حتي الآن.

ودخلت ماس في نوبة بكاء عقب انتهائها من الغناء مع تامر حسني وقالت: “إنت حققت لي حلمي بعد بابا..شكرا يا تامر”.

وافتتح حفل تكريم اسم الراحل محمد رحيم الفنان محمد ثروت والذي تألق باغنية “يا مستعجل فراقي”  وسط تفاعل كبير.

وشارك في حفل تكريم اسم الراحل محمد رحيم، كل من:  تامر حسني ومحمد محيي ولطيفة وشذى ومحمد ثروت ومي فاروق وهيثم شاكر بالإضافة إلي إيهاب توفيق وسوما.

تكريم محمد رحيم في دار الأوبرا المصرية

وقال  الشاعر فوزي إبراهيم في تصريح خاص لـ"كلمتك" إن  “جميع المطربين المشاركين في مبادرة تكريم اسم الراحل محمد رحيم في دار الأوبرا كانوا سعداء للغاية، وأغلبهم هم الذين طلبوا المشاركة بأنفسهم، وهناك أيضا مطربون لم تجمعهم أعمال مع الراحل، ولكنهم طلبوا أيضا المشاركة في المبادرة”.

وأضاف فوزي: “محمد رحيم يعتبر من عباقرة هذا العصر وكل الجهات اهتمت بشكل كبير بالعمل على إقامة حفل لتكريم اسمه، والمبادرة بدأت من جمعية المؤلفين والملحنين ووزير الثقافة الدكتور أحمد هنو كان مرحب بالأمر دون تردد وتحمس لدعم المبادرة، كل الجهات مهتمة لخروج الحفل بشكل يليق بـ ابن من أبناء مصر الموهوبين والكل بيشهد له أنه علامة هذا الجيل”.

تكريم اسم محمد رحيم

كان الدكتور مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين كشف في وقت سابق عن كواليس مكالمته مع الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية من أجل إقامة حفل تكريم اسم الملحن الراحل محمد رحيم.

وقال مدحت العدل في تصريح خاص لـ"كلمتك":  "عندما علم مصطفى كامل أن جمعية المؤلفين والملحنين سوف تنظم حفلا كبيرا لتكريم اسم الراحل محمد رحيم، رغم أن النقابة كانت تعتزم إقامة حفل لنفس الغرض،  جمعتنا مكالمة واتفقنا على أننا نعمل حفلة واحدة كبيرة".

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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