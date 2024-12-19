مسلسل وتر حساس الحلقة 39، سلمى تواجه رغدة بخيانتها وتحاول إنقاذ سمعة ليلى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 09:35 صباحاً - مسلسل وتر حساس الحلقة 39 ، دارت أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة 39 حول سلمى التي تقرر مواجهة رغدة بخيانتها حيث تذهب إلى منزلها بعدما أكد لها مختار وعادل أنها السيدة التي كان يقضي معها مازن إحدى الليلات.

وتذهب سلمى وتوجه لرغدة كلمات جارحة وتحاول رغدة إبداء ندمها ولكن سلمى لم تتقبل، وتذهب رغدة مرة أخرى إلى سلمى في “الكلينك” وتطلب منها السماح ولكن سلمى لا تتجاوب معها.

مازن يقابل عبد الرحمن عند المقابر

يذهب مازن إلى المقابر لزيارة ليلى فيجد عبد الرحمن يخرج من المقبرة فيطارده ولكن لا يلحقه ويخبر شقيقته بالأمر ويطلب منها أن تدله على مكان عبد الرحمن ولكن كاميليا تؤكد له أنها لا دخل لها بهروب عبد الرحمن.

ويواصل عادل ومختار خططهما السرية للانتقام من مازن وهذه المرة يقرران الدخول إلى “البار” الخاص به.

سلمى تحاول تبييض سمعة ليلى أمام الرأي العام

وتحاول سلمى بكل ما أوتت من قوة تبرئة شقيقتها أمام الرأي العام، كما أنها تحاول الوصول إلى أدلة تثبت براءة شقيقتها وتراقب كاميرات المراقبة ب “الكلينك”، كما أنها تقبل الظهور في برنامج السفيرة عزيزة مع سالي شاهين لتتحدث عن براءة شقيقتها ولكن كاميليا تطلب من ندى التي تعمل معها بالمكتب التواصل مع البرنامج وإحراج سلمى لقطع أي سبيل لتعاطف الجمهور معها.

ويشعر مازن بالغضب من إعادة فتح الحديث عن القضية مرة أخرى، ويتلقي في نهاية الحلقة مكالمة هاتفية تخبره أنه تم تشميع “البار” الخاص به.

أبطال مسلسل وتر حساس.. تعرف عليهم

ومسلسل وتر حساس من بطولة صبا مبارك وهيدي كرم ومحمد علاء وإنجي المقدم وأحمد جميل سعيد ومحمد العمروسي وتميم عبده ومحمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

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