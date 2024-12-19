الرئيس السيسي يتوسط صورة تذكارية للقادة المشاركين في قمة الثماني النامية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 11:55 صباحاً - توسط الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم الخميس صورة تذكارية للقادة المشاركين في أعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي.

وحرص القادة والزعماء المشاركون في القمة الـ 11 لمجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، المنعقدة في العاصمة الإدارية، على التقاط صورة تذكارية، حيث من المتوقع أن تناقش القمة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، كما ستتضمن جلسة خاصة حول فلسطين ولبنان.

وتأسست منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8) في عام 1997 في تركيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية. وتتكون من تركيا ومصر ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وبنجلاديش.