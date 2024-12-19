شكا مسافرون من قيام نقطة باخذ اموال منهم مقابل السماح لهم بدخول عدن
وقال مسافرون: نقطة بمنطقة ابو حربة بعدن توقف المسافرين الشماليين وتطلب الاوراق والبطائق الشخصية وبعد ان يتاكدوا منها يطلبون مبالغ مالية مقابل السماح لدخول الشماليين عدن.
واضافوا:جميع النقاط بمداخل عدن بينها نقطة الرباط تسمح لنا بالدخول دون اي عرقلة الا هذه النقطة يطلبوا مبالغ مالية للسماح بالدخول
اخذ جبايات من مسافرين شماليين للسماح لهم بدخول عدن(صور) - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 02:29 مساءً - كلمتك/خاص:
شكا مسافرون من قيام نقطة باخذ اموال منهم مقابل السماح لهم بدخول عدن
شكا مسافرون من قيام نقطة باخذ اموال منهم مقابل السماح لهم بدخول عدن
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