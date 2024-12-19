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اخذ جبايات من مسافرين شماليين للسماح لهم بدخول عدن(صور) - أخبار كلمتك

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اخذ جبايات من مسافرين شماليين للسماح لهم بدخول عدن(صور) - أخبار كلمتك

اخذ جبايات من مسافرين شماليين للسماح لهم بدخول عدن(صور) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 02:29 مساءً - كلمتك/خاص:

شكا مسافرون من قيام نقطة باخذ اموال منهم مقابل السماح لهم بدخول عدن
وقال مسافرون: نقطة بمنطقة ابو حربة بعدن توقف المسافرين الشماليين وتطلب الاوراق والبطائق الشخصية وبعد ان يتاكدوا منها يطلبون مبالغ مالية مقابل السماح لدخول الشماليين عدن.
واضافوا:جميع النقاط بمداخل عدن بينها نقطة الرباط تسمح لنا بالدخول دون اي عرقلة الا هذه النقطة يطلبوا مبالغ مالية للسماح بالدخول  

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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