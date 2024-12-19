السيسي: ملتزمون بدعم لبنان وتمكين جيشه من بسط سيطرته على كامل أراضيه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 04:48 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي: "تؤكد مصر أهمية التنفيذ الكامل وغير الانتقائى، لقرار مجلس الأمن رقم "1701" وتمكين الجيش اللبنانى من بسط سيطرته على كامل الأراضى اللبنانية كما تعيد مصر التأكيد على التزامها الكامل بدعم الأشقاء اللبنانيين من أجل استكمال الاستحقاقات الدستورية عبر انتخاب رئيس للجمهورية فى إطار السيادة الوطنية اللبنانية والتوافق الداخلى".



وترأس الرئيس السيسي الجلسة الثانية لمؤتمر الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي خصصت لمناقشة الكارثة الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة ولبنان، حيث ألقى الرئيس كلمة مصر خلال الجلسة، والتي تناولت الأوضاع في فلسطين ولبنان والجهود المصرية لاستعادة الاستقرار في المنطقة.

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