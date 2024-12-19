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الكشف عن حقيقة تعرض منتخب اليمن للاهانة في الكويت - أخبار كلمتك

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الكشف عن حقيقة تعرض منتخب اليمن للاهانة في الكويت - أخبار كلمتك

الكشف عن حقيقة تعرض منتخب اليمن للاهانة في الكويت - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 02:49 مساءً - كلمتك/خاص:

قال مصدر موثوق في بعثة المنتخب: بعثة منتخبنا اليمني قد حظيت بحفاوة الاستقبال الحار من قبل الأشقاء الكويتيين مع تقديم لهم الهدايا والورود عند وصولهم الكويت، ولا أساس من الصحة للاخبار المتداولة.
وأكد ان شعب الكويت مضياف ومن افضل شعوب العالم رقي واحترام إضافة إلى العلاقة المتميزة بين الشعبين اليمني والكويتي وما تربطهما من علاقة طيبة وحب واحترام.
من/فضل الجونة

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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