قال مصدر موثوق في بعثة المنتخب: بعثة منتخبنا اليمني قد حظيت بحفاوة الاستقبال الحار من قبل الأشقاء الكويتيين مع تقديم لهم الهدايا والورود عند وصولهم الكويت، ولا أساس من الصحة للاخبار المتداولة.
وأكد ان شعب الكويت مضياف ومن افضل شعوب العالم رقي واحترام إضافة إلى العلاقة المتميزة بين الشعبين اليمني والكويتي وما تربطهما من علاقة طيبة وحب واحترام.
من/فضل الجونة
الكشف عن حقيقة تعرض منتخب اليمن للاهانة في الكويت - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 02:49 مساءً - كلمتك/خاص:
قال مصدر موثوق في بعثة المنتخب: بعثة منتخبنا اليمني قد حظيت بحفاوة الاستقبال الحار من قبل الأشقاء الكويتيين مع تقديم لهم الهدايا والورود عند وصولهم الكويت، ولا أساس من الصحة للاخبار المتداولة.
قال مصدر موثوق في بعثة المنتخب: بعثة منتخبنا اليمني قد حظيت بحفاوة الاستقبال الحار من قبل الأشقاء الكويتيين مع تقديم لهم الهدايا والورود عند وصولهم الكويت، ولا أساس من الصحة للاخبار المتداولة.
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