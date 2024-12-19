تعيين أيمن عبد الموجود وكيلا دائما لوزارة التضامن الاجتماعي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 04:48 مساءً - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيين أيمن عبد الموجود في وظيفة الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وهو ما يعد أول وكيل دائم لوزارة التضامن الاجتماعي.

ويأتي هذا القرار بناءً على ترشيح من الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار التزام وزارة التضامن الاجتماعي بتطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

الوظائف القيادية بالوزارة

وتعد وظيفة الوكيل الدائم على رأس الوظائف القيادية بالوزارة، حيث يعمل الوكيل الدائم على ضمان الاستقرار التنظيمي والمؤسسي للوزارة والأجهزة التابعة لها، بالإضافة إلى رفع مستوى تنفيذ كفاءة سياساتها وضمان استمرارية البرامج والمشروعات والخطط ومتابعتها تحت إشراف الوزيرة.

مسيرته الوظيفية

ويتمتع أيمن عبد الموجود بالعديد من الخبرات المتراكمة فقد تدرج في الوظائف القيادية بالوزارة، وشغل وظيفة مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، كما حصل على العديد من الدراسات العلمية والدورات القيادية.

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