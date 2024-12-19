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درجات الحرارة غدا الجمعة 20-12-2024 فى مصر - أخبار كلمتك

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درجات الحرارة غدا الجمعة 20-12-2024 فى مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة غدا الجمعة 20-12-2024 فى مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 07:20 مساءً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والوجه البحرى، وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بارد  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 


طقس الغد في الصباح الباكر وليلا

 

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

حالة الطقس غدا، كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن خريطة سقوط الأمطار الغزيرة الرعدية غدا،حيث تسقط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية الشرقية، على فترات متقطعة.

وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وخليج السويس.

وتسقط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى ويكون هناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 13 والعظمى 20

العاصمة الإدارية: الصغرى 11 والعظمى 20

6 أكتوبر: الصغرى 12 والعظمى 21

بنها: الصغرى 13 والعظمى  20

الإسكندرية: الصغرى 11 والعظمى 20

العلمين الجديدة: الصغرى 12 والعظمى 20

مطروح: الصغرى 11 والعظمى 19

سيوة: الصغرى 12   والعظمى 19

كاترين الصغرى 01 والعظمى 15

بورسعيد الصغرى 17 العظمى 20

الزقازيق: الصغرى 13 والعظمى 21

الإسماعيلية الصغرى 09 والعظمى  23

السويس: الصغرى 10 والعظمى 22

شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 21

الغردقة الصغرى 13 والعظمى 23

الفيوم: الصغرى 08  والعظمى 20

بنى سويف الصغرى 07 والعظمى 20

المنيا: الصغرى 06 والعظمى 21

أسيوط الصغرى 05 والعظمى 22

سوهاج الصغرى  08 والعظمى 23

الأقصر الصغرى 10 والعظمى 22

أسوان: الصغرى 12 والعظمى 21


كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار.

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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