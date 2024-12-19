وزير البترول يلتقي قيادات شركة إنبي لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 12:05 صباحاً - أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أهمية العمل التكاملي والعمل بروح الفريق الواحد في منظومة العمل البترولي، لتعظيم دور قطاع البترول في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال الاستفادة من قدرات وإمكانيات وخبرات شركات قطاع البترول المصري، والعمل على تكوين شراكات مع شركات عالمية متخصصة لديها تقنيات متطورة لتنفيذ مشروعات جديدة ومتنوعة ذات الاهتمام العالمى سواء داخل مصر أو خارجها.

جاء ذلك خلال اجتماع المهندس كريم بدوى مع قيادات الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبى"، بحضور المهندس وائل لطفى رئيس الشركة.

وخلال الاجتماع، أكد بدوي أن شركة إنبي شركة عريقة لها سمعة عالمية، واستطاعت تحقيق قصص نجاح على مدار العقود تدعو إلى الفخر، ولديها من الإمكانيات والقدرات والكفاءات البشرية التي تؤهلها لتصبح شريكًا هندسيًّا إستراتيجيًّا مع شركات عالمية في تنفيذ المشروعات الكبرى المختلفة وليس فقط المتعلقة بأنشطة الوقود الأحفوري، وفي هذا الصدد وجه بدوي بالتعاون مع مؤسسات الدولة والوزارات المعنية لتحقيق هذا الهدف المنشود خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الوزارة على استعداد تام لتقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق قصص نجاح جديدة لقطاع البترول التي تصب في النهاية لصالح الاقتصاد القومي.

دور شركة إنبي في تلبية احتياجات المواطن من المواد البترولية

وأوضح المهندس كريم بدوي أن المحاور الـ 6 الأساسية لإستراتيجية عمل الوزارة في الوقت الحالي يمكن لشركة إنبي إن تشارك في تنفيذها، والتى تشمل تلبية احتياجات المواطن من المواد البترولية بأقل تكلفة من خلال التركيز على أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج باستخدام أحدث التقنيات والتعاون الوثيق مع مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية وشركات البترول العالمية والمحلية، وتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية عبر معامل التكرير والبتروكيماويات لتحقيق قيمة مضافة، والمحور الثالث يهدف إلى تحقيق انطلاقة لقطاع التعدين وتعظيم قيمته المضافة لزيادة نسبته في إجمالي الناتج المحلى من 1٪ إلى ما يتراوح ما بين 5-6٪، وكذلك العمل كفريق واحد مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لإعادة هيكلة مزيج الطاقة فى مصر ، بحيث ترتفع نسبة الطاقة المتجددة فيه إلى 42% بحلول 2030، واستغلال الغاز الطبيعي في صناعات القيمة المضافة وتصدير الفائض، والعمل على الاستفادة من موقع مصر لإنتاج الهيدروجين والامونيا الخضراء والمحور الخامس والمهم يهدف الى توفير بيئة استثمار جاذبة، مع الحفاظ على السلامة والبيئة وكفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات باعتبارها عوامل مؤثرة في جذب الاستثمارات، والمحور السادس والاخير يتمثل فى تعزيز التعاون الإقليمي، لجذب الاستثمارات في مصر والمنطقة من خلال الاستفادة من موقعها الاستراتيجي والبنية الأساسية والتسهيلات التي تمتلكها، والتي تؤهلها لتصبح مركزًا إقليمًا للطاقة.

رئيس انبي يؤكد ما قامت به إنبي داخل وخارج مصر من مشروعات

واستعرض المهندس وائل لطفى رئيس الشركة، اهم المشروعات التي ساهمت إنبى فى تنفيذها داخل وخارج مصر، كما استعرض خطة الشركة لزيادة إيراداتها حتى عام 2028 ، واشار الى ان الشركة تسعى للتوسع فى اعمالها خارج مصر من خلال فروعها المنتشرة فى دول الخليج وعدد من دول افريقيا، بالإضافة إلى مكاتبها في دول امريكا وإيطاليا وفنزويلا.

وخلال الاجتماع، ادار الوزير حوارًا مفتوحًا مع القيادات والعاملين بالشركة، للتعرف على ما لديهم من أفكار جديدة ورؤى مستقبلية تدعم وتطور اداء الشركة خلال الفترة المقبلة، واكد بدوى مجددًا على اهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية وزيادة الوعي لدى العاملين باهمية هذه المجالات سواء فى حياتهم العملية او الخاصة، وكذلك الاهتمام ببرامج التدريب المتخصصة والتطوير المستمر للكوادر البشرية للعاملين بالشركة والقطاع من خلال نشاط التدريب الذي تقدمه الشركة، وكذلك الاهتمام ببرامج المسؤلية المجتمعية والتركيز على الامكان الاكثر احتياجا والتى تحقق قيمة مضافة مستدامة.

وفى نهاية اللقاء وجه المهندس كريم بدوى التحية والشكر للقيادات والعاملين بالشركة، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتحقيق إنجازات جديدة تضاف إلى السجل الحافل للشركة.

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