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غدًا.. الأوقاف تفتتح 17 مسجدًا في عدد من المحافظات.. اعرفِ الأسماء - أخبار كلمتك

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غدًا.. الأوقاف تفتتح 17 مسجدًا في عدد من المحافظات.. اعرفِ الأسماء - أخبار كلمتك

غدًا.. الأوقاف تفتتح 17 مسجدًا في عدد من المحافظات.. اعرفِ الأسماء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 12:01 صباحاً - تفتتح وزارة الأوقاف، في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله عز وجل، 17 مسجدًا غدًا الجمعة 20 ديسمبر 2024، في مختلف المحافظات، ١٢ مسجدًا منها إحلالًا وتجديدًا، وخمسة مساجد صيانةً وتطويرًا.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد التي تم افتتاحها منذ أول يوليو ٢٠٢٤م حتى الآن إلى ٥١٥ مسجدًا، من بينها ٣٧٦ مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و ١٣٩ مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ ١٢٥٩٦ مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٠ مليارًا و٢١٥ مليون جنيه.

قائمة المساجد المقرر افتتاحها غدًا الجمعة 20 ديسمبر 2024

فى مديرية أوقاف محافظة سوهاج:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن، قرية عرب الركبات - مركز ساقلتة

ومسجد الرحمن، قرية الطوايل الشرقية - مركز ساقلتة.

فى مديرية أوقاف محافظة مطروح:

تم إحلال وتجديد مسجد أسامة بن زيد، قرية علوش - مطروح

ومسجد الزبير بن العوام، قرية سملا - مطروح

وتم إنشاء مسجد الرحمة، مدينة النجيلة - مطروح

وصيانة مسجد المدينة المنورة، قرية القصابة - مطروح.

فى مديرية أوقاف محافظة الشرقية:

تم إحلال وتجديد مسجد محمد عطية فرحات، منشأة أبو عمر - مركز الحسينية

ومسجد سليمان محمد سليمان، عزبة القاضي - كفر موسى عمران - مركز الزقازيق

ومسجد الرحمن، كفر الشيخ عيسى - شبرا النخلة.

فى مديرية أوقاف محافظة أسوان:

تم إحلال وتجديد مسجد عمر بن الخطاب، كرم هاشم - قرية الرمادي قبلي - مركز إدفو

وتم إنشاء مسجد السيد أحمد بن إدريس، قرية العتمور قبلي - مركز كوم أمبو

وصيانة مسجد الشيخ البسطاوي، قرية البصيلية قبلي - مركز إدفو

وصيانة مسجد الصالحين، قرية البصيلية قبلي - مركز إدفو.

فى مديرية أوقاف بني سويف:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة، قرية الحماوي - مركز بني سويف.

فى مديرية أوقاف الغربية:

تم إحلال وتجديد مسجد الإخلاص، عزبة أبو جبل - مركز قطور.

فى مديرية أوقاف أسيوط:

تم صيانة مسجد الصوالح، الطامية - دير القصير - القوصية

ومسجد عمر بن الخطاب، آل خليفة - بني رافع - منفلوط.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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