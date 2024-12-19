مشاهير العرب - وعكة صحية تمنع هيثم شاكر عن حفل تكريم محمد رحيم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 12:17 صباحاً - أصيب الفنان هيثم شاكر، بوعكة صحية منعته من حضور حفل تكريم الملحن الراحل محمد رحيم، الذي أقيم أمس الأربعاء، بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، وذلك بعد رحيله عن عالمنا في 23 نوفمبر الماضي.

وبحسب مصادر مقربة من الفنان هيثم شاكر، كشفت أنه تعرض لوعكة صحية نتيجة إصابته بالبرد الشديد الذي دخل على إثره المستشفى.

وانطلق حفل تكريم الملحن محمد رحيم، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، أمس الأربعاء، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك بحضور عدد كبير من النجوم الذي حرصوا على الحضور، من ضمنهم، الملحن عمرو مصطفى، المؤلف ايمن بهجت قمر، وغيرهم.

وفاة محمد رحيم

توفي الملحن محمد رحيم، في 23 نوفمبر الماضي، بعد تعرضه لأزمة صحية.

محمد رحيم يطمئن جمهوره على حالته الصحية

وقبل وفاته، تعرض محمد رحيم لذبحة صدرية دخل على إثرها المستشفى، لتركيب دعامات وإجراء قسطرة في القلب، وبعد إجراء العملية، خرج من المستشفى، وطمأن جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية، من خلال مقطع فيديو عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، قائلًا: «بطمنكم علي والحمد لله، أجريت عملية بسيطة (قسطرة)، وبقيت زي الفل، وربنا شفاني وعدت على خير، الحمد لله، ربنا ما يحرمني منكم أبدًا.. وكل الناس تطمئن، الحمد لله»، إلا أنه تعرض لأزمة صحية جديدة في الساعات الماضية، ليفارق الحياة.