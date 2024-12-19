حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 19 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 19 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

إسبانيول يتعادل 1-1 أمام فالنسيا في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

إسبانيول يتعادل 1-1 أمام فالنسيا في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

شخص يعتدي على مسن بشارع عام(صورة) - أخبار كلمتك

شخص يعتدي على مسن بشارع عام(صورة) - أخبار كلمتك

قيادي مؤتمري بارز موالي للحوثيين يفتح النار على رئيس الجماعة عقب قيامه بامر صادم في صنعاء لاجل سيد - أخبار كلمتك

قيادي مؤتمري بارز موالي للحوثيين يفتح النار على رئيس الجماعة عقب قيامه بامر صادم في صنعاء لاجل سيد - أخبار كلمتك

عاجل:اعتراف جديد وخطير لتمام البطة الذي اختطف عشال في عدن(فيديو) - أخبار كلمتك

عاجل:اعتراف جديد وخطير لتمام البطة الذي اختطف عشال في عدن(فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وعكة صحية تمنع هيثم شاكر عن حفل تكريم محمد رحيم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وعكة صحية تمنع هيثم شاكر عن حفل تكريم محمد رحيم - أخبار كلمتك

مباحثات مصرية سعودية بشأن المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك - أخبار كلمتك

مباحثات مصرية سعودية بشأن المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يعقد لقاءات ثنائية على هامش اجتماع وزراء مجموعة الدول الثماني (صور) - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يعقد لقاءات ثنائية على هامش اجتماع وزراء مجموعة الدول الثماني (صور) - أخبار كلمتك

وزير البترول يلتقي قيادات شركة إنبي لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات - أخبار كلمتك

وزير البترول يلتقي قيادات شركة إنبي لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يشهد حفل تكريم حفظة القرآن الكريم في 6 أكتوبر (صور) - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يشهد حفل تكريم حفظة القرآن الكريم في 6 أكتوبر (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - وعكة صحية تمنع هيثم شاكر عن حفل تكريم محمد رحيم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - وعكة صحية تمنع هيثم شاكر عن حفل تكريم محمد رحيم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وعكة صحية تمنع هيثم شاكر عن حفل تكريم محمد رحيم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 12:17 صباحاً - أصيب الفنان هيثم شاكر، بوعكة صحية منعته من حضور حفل تكريم الملحن الراحل محمد رحيم، الذي أقيم أمس الأربعاء، بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، وذلك بعد رحيله عن عالمنا في 23 نوفمبر الماضي.

وبحسب مصادر مقربة من الفنان هيثم شاكر، كشفت أنه تعرض لوعكة صحية نتيجة إصابته بالبرد الشديد الذي دخل على إثره المستشفى.

وانطلق حفل تكريم الملحن محمد رحيم، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، أمس الأربعاء، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك بحضور عدد كبير من النجوم الذي حرصوا على الحضور، من ضمنهم، الملحن عمرو مصطفى، المؤلف ايمن بهجت قمر، وغيرهم.

هيثم شاكر

وفاة محمد رحيم

توفي الملحن محمد رحيم، في 23 نوفمبر الماضي، بعد تعرضه لأزمة صحية.

وفاة محمد رحيم

محمد رحيم يطمئن جمهوره على حالته الصحية

وقبل وفاته، تعرض محمد رحيم لذبحة صدرية دخل على إثرها المستشفى، لتركيب دعامات وإجراء قسطرة في القلب، وبعد إجراء العملية، خرج من المستشفى، وطمأن جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية، من خلال مقطع فيديو عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، قائلًا: «بطمنكم علي والحمد لله، أجريت عملية بسيطة (قسطرة)، وبقيت زي الفل، وربنا شفاني وعدت على خير، الحمد لله، ربنا ما يحرمني منكم أبدًا.. وكل الناس تطمئن، الحمد لله»، إلا أنه تعرض لأزمة صحية جديدة في الساعات الماضية، ليفارق الحياة.

اقرأ أيضاً
«اتبسطت بوجودي معاكم».. هيثم شاكر يوجه رسالة لجمهوره في ليبيا (صور)

هيثم شاكر يطرح أحدث أغنياته بعنوان «بشوف عيونك» (فيديو)

هيثم شاكر لـ«الأسبوع»: «الغزالة رايقة» أنجح الأغاني.. وأتمنى تسجيل «ديو» مع حسين الجسمي

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

أخبار ذات صلة

0 تعليق