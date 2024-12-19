مجلس القيادة يواصل مناقشة مستجدات الأوضاع الوطنية - أخبار كلمتك

واصل مجلس القيادة الرئاسي اليوم الخميس، برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس، مناقشة التطورات على الساحة الوطنية والاقليمية، وذلك بحضور جميع أعضائه عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني.



كما عقد المجلس اجتماعا منفصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك ومحافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب المعبقي، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي كرس لمناقشة مؤشرات الاداء الاقتصادي والمؤسسي خلال الفترة الماضية، ومسار الاصلاحات الشاملة والجهود الحكومية المبذولة لتأمين الخدمات والسلع الاساسية والتخفيف من وطأة الاوضاع الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.



واستمع المجلس الى عرض من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الفريق الاقتصادي بشأن الوضع المالي والنقدي، والسلعي والاداء الخدمي، وجهود تعزيز الاستقرار، واحتواء تداعيات الاجراءات الممنهجة للمليشيات الحوثية المدمرة للاقتصاد الوطني.

واطلع مجلس القيادة الرئاسي من رئيس الوزراء والمسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادى الى احاطات حول مستوى تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس، خصوصا تلك المتعلقة بالتسريع في تنفيذ خطة الإنقاذ الاقتصادي، وتعزيز وسائل الحماية للفئات الاجتماعية الضعيفة، وتحسين وصول الدولة الى مواردها السيادية، ومكافحة الفساد، وردع المضاربين بالعملات، والرقابة على اسعار الخدمات، والسلع الاساسية، ودعم استقلالية البنك المركزي في ادارة السياسة النقدية.



الى ذلك اطلع المجلس على احاطة حول الهجمات الارهابية الحوثية على الامن البحري، وسردياتها المضللة لاستثمار اوجاع الشعب الفلسطيني، وتداعياتها على الاوضاع المعيشية لشعوب المنطقة، وعسكرة مياهها الإقليمية.

وإذ يدين مجلس القيادة الرئاسي العدوان الاسرائيلي الجديد على الاراضي اليمنية، فإنه يحمل في ذات الوقت المليشيات الحوثية الارهابية، مسؤولية هذا التصعيد والانتهاك للسيادة الوطنية، ويدعوها الى تغليب مصلحة الشعب اليمني على اي مصالح اخرى.

وكان المجلس قد استمع الى محضر اجتماعه السابق، ووافق عليه، فضلا عن مراجعة موجزة لتوصياته المنسقة مع الجهات ذات العلاقة، كما اتخذ عددا من القرارات ازاء القضايا المشمولة بجدول اعماله.