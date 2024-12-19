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بدر موسى رجل مباراة طلائع الجيش وبتروجت في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

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بدر موسى رجل مباراة طلائع الجيش وبتروجت في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

بدر موسى رجل مباراة طلائع الجيش وبتروجت في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 08:20 مساءً - حصد الفلسطيني بدر موسى لاعب فريق بتروجت، جائزة رجل مباراة فريقه أمام طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الخميس، بعد أن تألق بشكل لافت وتسجيله لهدف اللقاء الوحيد.

بتروجت يفوز على طلائع الجيش

واقتنص فريق بتروجت فوزًا ثمينًا في مسابقة الدوري الممتاز هو الأول له هذا الموسم، بعد التغلب على طلائع الجيش بهدف، مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات الجولة الخامسة.

وسجل هدف اللقاء الوحيد بدر موسى اللاعب الفلسطيني في الدقيقة 32.

الفوز الأول للفريق البترولي رفع رصيد بتروجت بقيادة مديره الفني سيد عيد للنقطة 5 في المركز الحادي عشر، وتجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 7 في المركز الثامن.

تشكيل طلائع الجيش ضد بتروجت

حراسة المرمى: عمر رضوان.

خط الدفاع: محمد فتح الله، عمرو طارق، أحمد عبد الرحمن زولا، أحمد متعب.

خط الوسط: فريد شوقي، حميد ماو، عماد فتحي.

خط الهجوم: كريم طارق، يسري وحيد، جودوين شيكا.

تشكيل بتروجت أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: توفيق محمد، هادي رياض، أحمد بحبح، محمود شديد.

خط الوسط: حامد حمدان، أحمد رضا، رشاد المتولي، بدر موسى، مصطفى الجمل.

خط الهجوم: شوكويدي جابريل.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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