الرياضة - 10:36 - بث مباشر.. الدكتور مصطفى مدبولى يشهد افتتاح معرض تراثنا للحرف اليدوية 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 10:36 صباحاً - بث مباشر.. افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء منذ قليل، معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية 2024.
معرض تراثنا
يذكر أن معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، ينطلق اليوم في نسخته السادسة، ويستمر حتى 21 ديسمبر، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
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