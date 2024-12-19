الكشف عن ماذا فعل الحوثي قبل ليلة قصف ميناء الحديدة (تفاصيل جديدة) - أخبار كلمتك

أفاد مواطنون في محافظة الحديدة بأن الحوثيين أجبَروا أبناء حارة اليمن في مدينة الحديدة على التوجه إلى ميناء الحديدة بالقوة، مهددين بفصل من لا يحضر إلى العمل، رغم أن الميناء لا يشهد أي نشاط أو تنزيل للبضائع في الوقت الحالي. وأكد المواطنون أن لا وجود لأعمال فعلية في الميناء، ما يثير الشكوك حول دوافع هذه الإجراءات.

واختفت جميع عناصر الحوثيين من الميناء فجر اليوم، حيث سحبوا جميع الأوراق والملفات يوم أمس، مما يشير إلى أنهم كانوا على علم مسبق بالضربات الجوية المحتملة التي استهدفت الميناء.

ويرى البعض أن هذا التصرف يعكس محاولة لاستثمار أي ضحايا مدنيين قد يسقطون جراء الضربات الجوية، بهدف خلق مظلومية واستخدامها في حملات تحريض وتحشيد سياسي.