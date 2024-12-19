لم تتطرق لها وسائل الإعلام.. قتلى بغارة جوية مجهولة استهدفت فريق الحوثيين - أخبار كلمتك

قال الاعلامي العسكري راشد معروف:بعد التأكد من مصادر أخرى كانوا بالقرب من الموقع، اليوم بالقرب من قرية التربية شرق مدينة زبيد حاول فريق المسيرات التابع للحوثيين، إطلاق هذه الطائرة ولكن وصلت طائرة مسيرة في الأجواء.

واضاف:قام الفريق بمغادرة الموقع وتركوا الطائرة تبعهم وحاولوا الهروب في الباص الذي كان معهم ولكن المسيرة لاحقتهم في الطريق أوقفوا الباص بوسط الطريق وتمكن بعضهم من الهروب والإبتعاد قبل أن تقصف المسيرة الباص وكان في الطريق سواق موتر بالقرب من الباص تعرض للغارة وتوفي في المكان، فيما تمكن بعض الحوثيين من الهروب وقتل بعضهم داخل الباص بالإضافة إلى سائق الموتر.

واختتم:بعد القصف تجمع بعض المواطنين في الموقع وصل الحوثيين طردوا الناس وحملوا المسيرة تبعهم والمصابين وغادروا المكان بسرعة بدون أن يعلم أحد عن أي تفاصيل أكثر حول الحادثة وعدد الضحايا حتى الان ولم يعلن الحوثيين عن تفاصيل الحادثة والجهات المسؤولة عن قصفهم.