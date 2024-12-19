الرياضة - 11:47 - «زاهي حواس»: هذه حقيقة تأجيرالأهرامات لـ اليوتيوبرالأمريكي مستر بيست - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:47 - «زاهي حواس»: هذه حقيقة تأجيرالأهرامات لـ اليوتيوبرالأمريكي مستر بيست - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:47 - حالة الطقس الآن.. «الأرصاد» تكشف تطورات فرص سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:47 - حالة الطقس الآن.. «الأرصاد» تكشف تطورات فرص سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد رفض مصافحتها.. ما حقيقة الخلاف بين ناهد السباعي و حورية فرغلي؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد رفض مصافحتها.. ما حقيقة الخلاف بين ناهد السباعي و حورية فرغلي؟ - أخبار كلمتك

تقارير عبرية: توقعات باستقالة رئيس الأركان الإسرائيلي نهاية يناير المقبل - أخبار كلمتك

تقارير عبرية: توقعات باستقالة رئيس الأركان الإسرائيلي نهاية يناير المقبل - أخبار كلمتك

بعد 9 هزائم، سيراميكا يحقق أول نتيجة إيجابية في تاريخ مواجهاته مع الزمالك - أخبار كلمتك

بعد 9 هزائم، سيراميكا يحقق أول نتيجة إيجابية في تاريخ مواجهاته مع الزمالك - أخبار كلمتك

تعليم الجيزة: إجراءات صارمة لضمان سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بانتظام  - أخبار كلمتك

تعليم الجيزة: إجراءات صارمة لضمان سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بانتظام  - أخبار كلمتك

الأطباء: مجلس الشيوخ لم يستجب لمطلبنا بإلغاء الحبس الاحتياطي بقانون المسؤولية الطبية - أخبار كلمتك

الأطباء: مجلس الشيوخ لم يستجب لمطلبنا بإلغاء الحبس الاحتياطي بقانون المسؤولية الطبية - أخبار كلمتك

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس 19-12-2024 - أخبار كلمتك

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس 19-12-2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرز العروض المسرحية بمهرجان المسرح العربي في دورته الـ 40 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرز العروض المسرحية بمهرجان المسرح العربي في دورته الـ 40 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:27 - «عصمة من كل فتنة».. فضل قراءة سورة الكهف ليلة ويوم الجمعة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:27 - «عصمة من كل فتنة».. فضل قراءة سورة الكهف ليلة ويوم الجمعة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

لم تتطرق لها وسائل الإعلام.. قتلى بغارة جوية مجهولة استهدفت فريق الحوثيين - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
لم تتطرق لها وسائل الإعلام.. قتلى بغارة جوية مجهولة استهدفت فريق الحوثيين - أخبار كلمتك

لم تتطرق لها وسائل الإعلام.. قتلى بغارة جوية مجهولة استهدفت فريق الحوثيين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 11:18 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الاعلامي العسكري راشد معروف:بعد التأكد من مصادر أخرى كانوا بالقرب من الموقع، اليوم بالقرب من قرية التربية شرق مدينة زبيد حاول فريق المسيرات التابع للحوثيين، إطلاق هذه الطائرة ولكن وصلت طائرة مسيرة في الأجواء.
واضاف:قام الفريق بمغادرة الموقع وتركوا الطائرة تبعهم وحاولوا الهروب في الباص الذي كان معهم ولكن المسيرة لاحقتهم في الطريق أوقفوا الباص بوسط الطريق وتمكن بعضهم من الهروب والإبتعاد قبل أن تقصف  المسيرة الباص  وكان في الطريق سواق موتر بالقرب من الباص تعرض للغارة وتوفي في المكان، فيما تمكن بعض  الحوثيين من الهروب وقتل بعضهم داخل الباص بالإضافة إلى سائق الموتر.
واختتم:بعد القصف تجمع بعض المواطنين في الموقع وصل الحوثيين طردوا الناس وحملوا المسيرة تبعهم والمصابين وغادروا المكان بسرعة بدون أن يعلم أحد عن أي تفاصيل أكثر حول الحادثة وعدد الضحايا حتى الان ولم يعلن الحوثيين عن تفاصيل الحادثة والجهات المسؤولة عن قصفهم.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

عاجل : تعرف على المناطق التي استهدفتها اس رائيل في الحديدة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق