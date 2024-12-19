الرياضة - 07:16 - عاجل- جروس يعلن تشكيل الزمالك ضد سيراميكا في الدوري.. ومفاجآت بالجملة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - عاجل- جروس يعلن تشكيل الزمالك ضد سيراميكا في الدوري.. ومفاجآت بالجملة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بث مباشر اليوم في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بث مباشر اليوم في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يؤكد لنجيب ميقاتي وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يؤكد لنجيب ميقاتي وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه - أخبار كلمتك

جامعة القاهرة تحتفظ بصدارة التصنيف العربي للجامعات المصرية والعربية في 2024 - أخبار كلمتك

جامعة القاهرة تحتفظ بصدارة التصنيف العربي للجامعات المصرية والعربية في 2024 - أخبار كلمتك

الرئيس التركي يعرب عن تقديره للجهود المصرية في القضية الفلسطينية - أخبار كلمتك

الرئيس التركي يعرب عن تقديره للجهود المصرية في القضية الفلسطينية - أخبار كلمتك

وفد السودان باجتماع مجلس الوحدة الاقتصادية يشكرالرئيس السيسى وشعب مصرعلى مساندة السودان في أزمته - أخبار كلمتك

وفد السودان باجتماع مجلس الوحدة الاقتصادية يشكرالرئيس السيسى وشعب مصرعلى مساندة السودان في أزمته - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يستقبل وفدا سعوديا لمناقشة عدد من الفرص الاستثمارية بمصر - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يستقبل وفدا سعوديا لمناقشة عدد من الفرص الاستثمارية بمصر - أخبار كلمتك

أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس 19 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس 19 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

طرح برومو فيلم أحمد مالك الجديد "6 أيام" (فيديو) - أخبار كلمتك

طرح برومو فيلم أحمد مالك الجديد "6 أيام" (فيديو) - أخبار كلمتك

وفاة والد الكاتب عمر طاهر - أخبار كلمتك

وفاة والد الكاتب عمر طاهر - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

طارق صالح يكشف عن الحل الوحيد لانقاذ اليمن - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
طارق صالح يكشف عن الحل الوحيد لانقاذ اليمن - أخبار كلمتك

طارق صالح يكشف عن الحل الوحيد لانقاذ اليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 06:37 مساءً - كلمتك/خاص:

أكد العميد طارق محمد صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي، أن إنقاذ اليمن من الصراعات الداخلية والخارجية يكمن في عودة جماعة الحوثي إلى تحكيم صوت الشعب، وتسليم السلاح، والتوقف عن القمع والبطش والاستبداد.

وقال العميد طارق صالح في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)،:" لن ينقذ اليمن من الصراعات الخارجية والداخلية، إلا عودة جماعة الحوثي إلى تحكيم صوت الشعب وتسليم سلاحه وتوقفه عن القمع والبطش والاستبداد، والرضوخ لرغبته في يمن مستقر مزدهر يختار معها قيادته التي تقدم الوطن على المذهب.

وتابع: حمى الله اليمن وشعبه الصابر وادعو الجميع إلى التكاتف لانهاء المشاريع المذهبية والعنصرية واعلاء مصلحة الشعب اولا واخيراً.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

القضاء على الزحمة باهم شارع في عدن(صورة) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق