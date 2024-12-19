طارق صالح يكشف عن الحل الوحيد لانقاذ اليمن - أخبار كلمتك

أكد العميد طارق محمد صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي، أن إنقاذ اليمن من الصراعات الداخلية والخارجية يكمن في عودة جماعة الحوثي إلى تحكيم صوت الشعب، وتسليم السلاح، والتوقف عن القمع والبطش والاستبداد.

وقال العميد طارق صالح في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)،:" لن ينقذ اليمن من الصراعات الخارجية والداخلية، إلا عودة جماعة الحوثي إلى تحكيم صوت الشعب وتسليم سلاحه وتوقفه عن القمع والبطش والاستبداد، والرضوخ لرغبته في يمن مستقر مزدهر يختار معها قيادته التي تقدم الوطن على المذهب.

وتابع: حمى الله اليمن وشعبه الصابر وادعو الجميع إلى التكاتف لانهاء المشاريع المذهبية والعنصرية واعلاء مصلحة الشعب اولا واخيراً.