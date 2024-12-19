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«نواب» يشيدون بجهود وزارة العمل في ملف شركات «إلحاق العمالة» - أخبار كلمتك

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«نواب» يشيدون بجهود وزارة العمل في ملف شركات «إلحاق العمالة» - أخبار كلمتك

«نواب» يشيدون بجهود وزارة العمل في ملف شركات «إلحاق العمالة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 08:51 مساءً - استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعضاء مجلس النواب: أحمد عاشور، وشحاتة أبو زيد، وعماد الدرجلي، وعضو مجلس الشيوخ النائب سيد حجازي.

وأشاد النواب بالقرارات والجهود التي تبذلها "الوزارة" بشأن شركات الحاق العمالة، خاصة ونحن مقبلون على "موسم الحج لعام 2025"، وذلك للحفاظ على حقوق المواطنين، وقانونية تلك الشركات.

واستعرض النواب سبل التعاون في ملف دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وفتح أسواق العمل في الداخل والخارج، أمام الشباب المصري.

وأكد الوزير جبران حرصه على الاستمرار في التواصل مع "نواب الشعب"، للتعاون وتكثيف الجهود في إنجاز كافة الملفات وخطط العمل ذات الاهتمام المشترك، ودعم الدور الذي يلعبه أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من أجل خدمة المواطن وتوفير حياة كريمة له، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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