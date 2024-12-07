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رئيس حي الطالبية يشن حملة لإزالة التعديات بشارع سعيد علي (صور) - أخبار كلمتك

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رئيس حي الطالبية يشن حملة لإزالة التعديات بشارع سعيد علي (صور) - أخبار كلمتك

رئيس حي الطالبية يشن حملة لإزالة التعديات بشارع سعيد علي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 05:33 مساءً - شهد حي الطالبية بمحافظة الجيزة، اليوم السبت، انطلاق حملة مكبرة لإزالة كافة التعديات والإشغالات الموجودة بشارع سعيد علي الممتد من منطقة فيصل، جاء ذلك بتوجيهات من محافظ الجيزة وتحت إشراف مباشر من حامد سلامة، رئيس حي الطالبية.

رصف الشارع بالإنترلوك بعد الانتهاء من إزالة كافة التعديات

وأوضح رئيس حي الطالبية أن هذه الحملة تأتي في إطار حرص المحافظة على توفير بيئة حضارية للمواطنين وتحسين المظهر العام للمنطقة، مشيرًا إلى أن الشارع سيشهد أعمال رصف بالإنترلوك بعد الانتهاء من إزالة كافة التعديات.

 

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وأضاف سلامة أن الحملة تستهدف إزالة جميع أنواع التعديات، سواء كانت عبارة عن أكشاك أو باعة جائلين أو أي عوائق تعيق حركة المرور وتشوه المظهر الحضري للشارع.

وتابع رئيس الحي: إن الحملة ستستمر حتى الانتهاء من إزالة جميع التعديات، مؤكدًا التزام الحي بتنفيذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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