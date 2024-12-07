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القوات المسلحة تنظم مراسم تسليم شهادات برامج تدريبية بمنظومة العمل الفني - أخبار كلمتك

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القوات المسلحة تنظم مراسم تسليم شهادات برامج تدريبية بمنظومة العمل الفني - أخبار كلمتك

القوات المسلحة تنظم مراسم تسليم شهادات برامج تدريبية بمنظومة العمل الفني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 05:33 مساءً - نظمت القوات المسلحة مراسم تسليم شهادات اجتياز البرامج التدريبية الخاصة بمنظومة العمل الفنى فى مجالات الدفاع والصناعة بالتعاون مع شركة تاليس والجامعة الفرنسية بمصر.

جاء ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على التأهيل المستمر وفقًا لأحدث النظم التعليمية والتدريبية فى مختلف المجالات العسكرية، بحضور الفريق ياسر الطودى قائد قوات الدفاع الجوى وعدد من قادة القوات المسلحة وممثلى السفارة والجامعة الفرنسية والملحق العسكرى الفرنسى بالقاهرة.

 

العلوم العسكرية والتكنولوجية

 

بدأت الفعاليات بكلمة اللواء أ ح أسامة نجا رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير المنظومة التدريبية بالتعاون مع كبرى الشركات والمؤسسات العالمية لمواكبة التطور المتلاحق فى مختلف العلوم العسكرية والتكنولوجية.

كما القى إريك شوفالييه السفير الفرنسى بالقاهرة كلمة أشار خلالها إلى عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر وفرنسا , مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون المشترك بما يهدف إلى تبادل الخبرات وتعظيم الإستفادة من القدرات والإمكانات المتاحة.

 مجالات الدفاع والصناعة

 

وأعرب جريجورى لينى نائب الرئيس التنفيذى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجموعة تاليس فى كلمته عن إعتزازه بالتعاون المثمر والبناء بين الشركة والقوات المسلحة فى مجالات الدفاع والصناعة.

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والقى الدكتور محمد رشدى رئيس الجامعة الفرنسية فى مصر كلمة أكد فيها أن تنفيذ هذه البرامج تمثل خطوة مهمة فى تعزيز العلاقات الثنائية فى مجالات التعليم والتدريب، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تدريس المناهج العلمية المتطورة بواسطة نخبة من الخبراء والمتخصصين.

 البرامج التدريبية وهدفها للمدربين 

 

وقد تضمنت البرامج التدريبية التى تم تنفيذها على مدار عدة أيام عقد العديد من المحاضرات فى عدد من المجالات، بهدف صقل مهارات وإمكانيات المتدربين وتعزيز قدراتهم وفى نهاية المراسم تم تسليم الشهادات للمتدربين

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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