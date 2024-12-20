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تعرف على إيرادات فيلم الحريفة 2 أمس - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 01:05 مساءً -  واصل فيلم الحريفة 2 تصدر شباك التذاكر بدور العرض السينمائي منذ انطلاق عرضه، والذي يقوم ببطولته نور النبوي وكزبرة.

 

إيرادات فيلم الحريفة 2

 وحقق فيلم “الحريفة 2” إيرادات بلغت 3,665,371 جنيها في شباك التذاكر أمس الخميس بدور العرض السينمائي.

وتدور أحداث الجزء الثاني من الحريفة تحت اسم "الريمونتادا"، حول فريق الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، وعزمهم على استكمال الحلم سويًّا، ودخولهم الجامعة لأول مرة، وانبهارهم بها، مع وجود حريفة جدد داخل الفريق.

 

أبطال فيلم الحريفة 2 

 فيلم “الحريفة 2" (الريمونتادا) بطولة نور النبوي، ونور إيهاب، وأحمد غزي، وكزبرة، وعبد الرحمن محمد، وسليم الترك، وخالد الذهبي، ونورين أبو سعدة، وكريمة منصور والطفلة ريما مصطفى، وتأليف إياد صالح، وإخراج كريم سعد.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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