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تفاصيل فيلم سيدني سويني الجديد "The Housemaid" - أخبار كلمتك

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تفاصيل فيلم سيدني سويني الجديد "The Housemaid" - أخبار كلمتك

تفاصيل فيلم سيدني سويني الجديد "The Housemaid" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 01:05 مساءً - أعلنت الممثل الشابة سيدني سويني، عن انتهائها من تصوير فيلمها الجديد  "The Housemaid"، وتحديد موعد لطرحه في صالات السينما، بتاريخ  25 ديسمبر 2025.

 

The Housemaid فيلم سيدني سويني الجديد

فيلم The Housemaid، من بطولة سيدني سويني، وأماندا سيفريد، وتدور أحداث الفيلم حول شابة تعمل كخادمة منزلية لزوجين، لكنها سرعان ما تكتشف أن أسرار العائلة، أكثر خطورة من أسرارها الخاصة.

بـ 7 ملايين دولار أجر سيدني سويني في فيلم The Housemaid

فيما كشفت صحيفة 'The Hollywood Reporter'، أن الممثلة الشابة  سيدني سويني، تعد الآن  واحدة من أعلى الممثلات أجرًا في جيلها.

وأوضحت الصحيفة أن سيدني، ستحصل علي 7 ملايين دولار، كآجر لفيلمها القادم، الذي يحمل عنوان THE HOUSEMAID.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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