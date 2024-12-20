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مشاهير العرب - صلاح عبد الله يثير الجدل بوصيته.. ما القصة؟ | صورة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - صلاح عبد الله يثير الجدل بوصيته.. ما القصة؟ | صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - صلاح عبد الله يثير الجدل بوصيته.. ما القصة؟ | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 20 ديسمبر 2024 06:51 مساءً - أثار الفنان صلاح عبد الله، مخاوف وقلق الكثيرين من محبيه عبر حسابه الرسمي على «إكس» خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما كشف عن وصيته، مطالبا المقربين منه بالدعاء له بعد الرحيل.

تفاصيل وصية الفنان صلاح عبد الله

كشف صلاح عبد الله، عبر حسابه الرسمي على «إكس» عن وصيته، قائلا: «لما مت عملتوا إيه، كان نفسي أشوفكم، بس ما قدرتش أشوف، لإني مت، والكلام بيني وبينكو، لما مت زعلتوا عليا قد إيه، يوم يومين تلاته بالكتير، مش بلومكم، ده أنا عايزكو تعيشوا يومكم، صدقوني يومين كتير».

صلاح عبد الله

وتابع صلاح عبد الله: «تذكروني بكل خير، وحبذا لو كانت الذكرى بدموع أو شحتفة أو حشرجة أو نهنهة قصدي خلوا الحالة تبدو إنها حزن فاق كل الآفاق، في قلب من ألم الفراق موجوع واوعوا تنسوا، اذكروا محاسن موتاكم».

وأضاف: «لو مفيش ألفولي حبة محاسن واذكروها، واكتبوها على صوتي وشيروها، أو لما تيجي سيرتي اسكتوا اسكتوا وغيروا الموضوع، غيروا الموضوع لأني للأسف، لسه حي، لسه بهرب من اللي فات، لسه خايف من اللي جاي».

آخر أعمال صلاح عبد الله

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال صلاح عبد الله، ظهوره كضيف شرف في مسلسل تيتا زوزو من بطولة النجمة إسعاد يونس الذي يعرض حاليا من خلال شاشة dmc، بالتعاون مع عدد كبير من النجوم، أبرزهم، ندى موسى، محمود البزاوي، حمزة العيلي، نور محمود، عايد عناني، إسلام إبراهيم، محمد الكيلاني، سمر علام، إيناس كامل، بسمة داوود، مجدي بدر، احمد عنان، جودي مسعود، تأليف محمد عبد العزيز وشيرين عادل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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