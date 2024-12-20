مشاهير العرب - صلاح عبد الله يثير الجدل بوصيته.. ما القصة؟ | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 20 ديسمبر 2024 06:51 مساءً - أثار الفنان صلاح عبد الله، مخاوف وقلق الكثيرين من محبيه عبر حسابه الرسمي على «إكس» خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما كشف عن وصيته، مطالبا المقربين منه بالدعاء له بعد الرحيل.

تفاصيل وصية الفنان صلاح عبد الله

كشف صلاح عبد الله، عبر حسابه الرسمي على «إكس» عن وصيته، قائلا: «لما مت عملتوا إيه، كان نفسي أشوفكم، بس ما قدرتش أشوف، لإني مت، والكلام بيني وبينكو، لما مت زعلتوا عليا قد إيه، يوم يومين تلاته بالكتير، مش بلومكم، ده أنا عايزكو تعيشوا يومكم، صدقوني يومين كتير».

وتابع صلاح عبد الله: «تذكروني بكل خير، وحبذا لو كانت الذكرى بدموع أو شحتفة أو حشرجة أو نهنهة قصدي خلوا الحالة تبدو إنها حزن فاق كل الآفاق، في قلب من ألم الفراق موجوع واوعوا تنسوا، اذكروا محاسن موتاكم».

وأضاف: «لو مفيش ألفولي حبة محاسن واذكروها، واكتبوها على صوتي وشيروها، أو لما تيجي سيرتي اسكتوا اسكتوا وغيروا الموضوع، غيروا الموضوع لأني للأسف، لسه حي، لسه بهرب من اللي فات، لسه خايف من اللي جاي».

آخر أعمال صلاح عبد الله

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال صلاح عبد الله، ظهوره كضيف شرف في مسلسل تيتا زوزو من بطولة النجمة إسعاد يونس الذي يعرض حاليا من خلال شاشة dmc، بالتعاون مع عدد كبير من النجوم، أبرزهم، ندى موسى، محمود البزاوي، حمزة العيلي، نور محمود، عايد عناني، إسلام إبراهيم، محمد الكيلاني، سمر علام، إيناس كامل، بسمة داوود، مجدي بدر، احمد عنان، جودي مسعود، تأليف محمد عبد العزيز وشيرين عادل.