خلال عودته من مصر، أردوغان يكشف عن سعادته بأمر يخص الجولاني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 06:50 مساءً - أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم، على متن الطائرة أثناء عودته من مصر، على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا.

أردوغان يطالب برفع العقوبات عن سوريا

وقال أردوغان في حديثه:" إن رفع الحصار والقيود المفروضة على سوريا بسبب نظام الأسد سيكون مفيدا لتعافي البلاد، وآمل أن تسمح التطورات الميدانية في الفترة المقبلة بالعودة الآمنة والطوعية لإخواننا السوريين الذين يتوقون لوطنهم".

وأضاف: "ندعم الشعب السوري من أجل إدارته للمرحلة الانتقالية بسهولة وتجنيبه أي حوادث في هذا المسار، وسنفعل ما بوسعنا من أجل محاسبة نظام بشار الأسد أمام القانون الدولي"، وأوضح: "إخواننا في سوريا سيتخذون بأنفسهم قراراتهم بشأن مستقبلهم".

وأشار أردوغان إلى أنه يعتقد أن "الروس لا يخططون لإغلاق بعثاتهم الدبلوماسية في سوريا، وبرأي هذا ثراء لسوريا، ومن الأشياء التي أسعدتني جدا تطوير دول عديدة في العالم الإسلامي والغربي علاقاتها مع أبو محمد الجولاني (أحمد الشرع)".

تواصل بين تركيا وأحمد الشرع

وأوضح أردوغان إنتهاء صلاحية تنظيم "بي كي كي" الذي تصنفه أنقرة على لائحة الإرهاب، وإن بيئة الأمن التي ستنشأ بسوريا ستمنع التنظيمات الإرهابية من تجنيد مزيد من العناصر.

وأردف أردوغان أن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان سيتوجه قريبا إلى سوريا.

وأكد أردوغان أن تركيا تتواصل مع الإدارة السورية الجديدة لتحديد أسماء الأشخاص الذين سيديرون البلاد خلال الفترة المقبلة.

وقال:بدأنا اتصالاتنا مع أحمد الشرع والسوريون هم من سيقررون مستقبلهم، ولا يمكن قبول احتلال إسرائيل لمناطق سورية".

وتابع:"تقع على الغرب مسؤولية كبيرة لمنع الخطوات الإسرائيلية في سوريا نحن لا نطرد الناس من بلدنا.. الأطفال السوريون الآن في المدارس".

واستطرد:"آمل أن تسمح التطورات الميدانية في الفترة المقبلة بالعودة الآمنة والطوعية لإخواننا السوريين الذين يتوقون لوطنهم وسنساعد الإدارة الجديدة في سوريا".

وذكر أردوغان:أكثر ما يسعدني هو أن العالم الغربي يعمل على تحسين اتصالاته مع أحمد الشرع



وتابع: إحدى الأشياء التي تجعلني سعيدا جدا أن العديد من الدول سواء الإسلامية أو الغربية أو غيرها على اتصال مع أحمد الشرع وهذا يعني أن الأمر يتطور، وأن هناك إشارات ثقة بالإدارة الجديدة في سوريا

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