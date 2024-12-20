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أحمد عزمي يدخل في خلافات مع ريهام عبدالغفور بمسلسل ظلم المصطبة - أخبار كلمتك

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أحمد عزمي يدخل في خلافات مع ريهام عبدالغفور بمسلسل ظلم المصطبة - أخبار كلمتك

أحمد عزمي يدخل في خلافات مع ريهام عبدالغفور بمسلسل ظلم المصطبة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 07:05 مساءً - بدأ  الفنان أحمد عزمي تصوير دوره في مسلسل ظلم المصطبة، صباح اليوم، بديكور العمل داخل إحدى القرى بمدينة دمنهور، حيث تدور أحداث العمل هناك، ومن المقرر أن يستمر في تصوير دوره لمدة 5 أيام.

ويلعب أحمد عزمي شخصية الشيخ علاء ويدخل في مشاكل كثيرة مع الفنانة ريهام عبدالغفور خلال أحداث العمل، حيث تحدث بينهما أزمة ويعلم بها أهل القرية كلها.

واستعانت أسرة مسلسل ظلم المصطبة بمصحح لهجة متخصص في لهجة مدينة دمنهور كى يصاحب أبطال العمل أثناء التصوير لأن أغلب مشاهد سيتم تصويرها هناك.

ويعكف المخرج هاني خليفة في الفترة الحالية على بناء ديكورات جديدة بإحدى قرى محافظة البحيرة كي يتم تصوير عدد من مشاهد مسلسل ظلم المصطبة  بها خلال الأسبوع المقبل.

ومن المفترض أن يستمر تصوير هذه المشاهد لما يقرب من أسبوعين وبعدها تعود أسرة العمل بديكور العمل بمدينة الإنتاج الإعلامي.

تفاصيل مسلسل ظلم المصطبة 

ومسلسل ظلم المصطبة قصة أحمد فوزي صالح ومن إخراج هاني خليفة، وتتناول أحداثه كيف يبدأ الحدث من جزء بسيط إلى أن يصبح أزمة كبرى، والعمل يشارك فيه كل من ريهام عبد الغفور، وفتحى عبد الوهاب، وإياد نصار.

مسلسل ظلم المصطبة في رمضان 

ومن المقرر أن تختلف قصص العمل التي يتناولها، حيث إن العمل يتناول عددًا من القصص في بعض المحافظات.

وكان الفنان أحمد عزمي تعاقد مؤخرًا على المشاركة في بطولة العمل.

ومن ناحية أخرى كان الفنان أحمد عزمي قال إن"مشكلة الوسط الفني عندما تغيب فترة لأي ظرف تبتعد عن الترشيحات الخاصة بالمشاركة في الأعمال الفنية، وغيابي أخرجني من المشهد".

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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